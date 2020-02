Monica Cruz et Peter Vives signent pour la saison 12

Le Mirador de Montepinar rouvre ses portes pour la dernière fois. Du moins, comme nous le savons. Depuis début janvier, ‘La que se avecina’ enregistre la deuxième partie de la douzième saison dans son set habituel, situé à Moraleja de Enmedio (Madrid). Un lot de huit épisodes qui sera un cycle de clôture pour la fiction des frères Caballero, puisque ce seront les derniers enregistrés dans ces studios. Ensuite, Telecinco et Contubernio doivent décider de ce qui se passe avec la série: s’ils reconstruisent l’ensemble dans un autre ensemble, s’ils déménagent dans un nouveau bâtiment, s’ils optent pour un spin-off ou s’il est terminé.

Monica Cruz et Peter Vives

Mais avant d’assister à ce cycle de fermeture, les nouvelles aventures des habitants de Montepinar roulent déjà avec quelques ajouts remarquables. Comme FormulaTV a appris exclusivement, Monica Cruz et Peter Vives signent pour la deuxième partie de la saison 12. L’actrice de «Un pas en avant» sera pratiquement fixe, étant présente dans six des huit épisodes prévus. Ce ne sera pas son premier projet avec les Knights, il a également visité ‘El pueblo’ lors de sa deuxième saison, désormais disponible sur Amazon Prime Video. Dans le cas de l’acteur de «Velvet», il jouera un personnage récurrent qui participera à quatre chapitres.

Dani Muriel revient à «LQSA»

Au-delà des nouveaux ajouts, une vieille connaissance de la communauté sera de nouveau présente dans la saison. Après avoir participé à cinq épisodes entre 2014 et 2017, Daniel Muriel revient dans ‘La que se avecina’ dans le rôle de Gabi, l’ami particulier de Javi (Antonio Pagudo). À Montepinar 7, il rencontrera Lola (Macarena Gómez) qui commence une nouvelle vie après la fin de leur mariage.

Une autre surprise du dernier bloc de la douzième saison sera un croisement entre les voisins de «La que se avecina» et ceux de «El pueblo». Au fur et à mesure qu’Alberto Caballero a avancé, les deux univers s’uniront pour générer des “paradoxes espace-temps”. “Juan José Soler pourrait être l’une des personnalités d’Agustín. Cándido a une ressemblance étonnante avec le père d’Amador. Et Arsacio avec le prêteur de Fermín … Ovejas a réparé la chaudière pour la Recio …”, a-t-il plaisanté sur Twitter Le créateur et producteur.

