Mónica Naranjo refuse de présenter la deuxième édition

Il est indéniable que «L’île des tentations» a été le grand succès de la saison. L’émission de téléréalité que Cuarzo Producciones a repris est devenue l’émission la plus regardée de l’histoire de Cuatro et l’une des émissions de téléréalité les plus suivies sur Telecinco; En plus de devenir un véritable phénomène social. Preuve en est le record d’audience atteint par l’espace lors de sa dernière diffusion (3 906 000 téléspectateurs et 30% de part). Avec ces chiffres, il semble plus que prévisible le renouvellement d’une deuxième saison, une édition dans laquelle son maître de cérémonie ne se répétera pas. Comme Monica Naranjo elle-même a avancé dans un message sur Instagram et a pu confirmer FormulaTV, la chanteuse et présentatrice ne sera pas la chef d’orchestre de la nouvelle édition de l’espace.

Mónica Naranjo, animatrice de «L’île aux tentations»

