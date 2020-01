Monica Naranjo se souvient du moment “Estefanía!” de ‘L’île des tentations’: “J’avais peur avec Christofer”

“La réalité dépasse toujours la fiction.” C’est ainsi que Mónica Naranjo a défini ce qui s’est passé parmi les participants de «L’île des tentations». Du Mexique et par appel vidéo, la présentatrice a expliqué dans ‘Save me’ comment elle a vécu à la première personne les moments les plus tendus de la réalité de Four. De toute évidence, il a nommé le déjà indélébile “Estefanía!” de Christofer alors qu’il courait désespéré et brisé de douleur sur la plage.

Monica Naranjo a eu du mal à voir Christofer coulé

Naranjo a eu un “assez mauvais moment” à certains moments, surtout avant les incendies, car “il a vu toutes les images avant avec le directeur du programme”. Quant à l’épisode Christofer, il a reconnu qu’elle l’avait vécu “de manière très tragique”. “J’ai eu peur ce soir-là parce que j’ai vu Christofer hors de lui. On ne pouvait pas prévoir sa réaction“, a-t-elle dit. Selon le présentateur, le protagoniste” était très malade depuis des jours “et ne pouvait pas dormir:” Nous étions au-dessus de lui pour l’aider. ” Sa réaction a été très dure, ça m’a donné envie de le poursuivre et dire “tu n’es pas seul”, mais je ne pouvais pas le faire. J’étais vraiment désolé “, se souvient-il.

La chanteuse a reconnu que, bien qu’elle ne soit pas trop bavarde, elle allait contrôler de nombreuses nuits pour en savoir plus sur ce qui se passait parmi les participants. “Je devenais fou avec tout ce que je vivais“, a-t-il avoué avant d’expliquer qu’être sur l’île lui a appris quelque chose de très important:” ne pas juger, car on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple. “Cela l’a aussi aidé à savoir ce qu’il veut dans une relation” et ce qui ne l’est pas “, en référence claire aux difficultés de certains candidats.

Plus près de la réunion

Telecinco diffuse jeudi 30 un nouveau programme de «L’île des tentations», dans lequel certains couples auront la possibilité d’établir un contact vidéo. Ce sera aussi la nuit d’élimination. Dans le dernier épisode, Fiama et Álex ont été les premiers à se rencontrer à nouveau. Maintenant les spectateurs attendent le face à face tant attendu entre Fani et Christofer après leur idylle torride avec Rubén.

.