Mo’Nique a dit à David Banner que la renommée était une fois de plus importante que son fils

Mo’Nique est devenue franche au sujet de son obsession précédente de devenir célèbre tout en discutant avec David Banner sur son podcast.



Enfant, Mo’Nique savait qu’elle voulait voir son nom en lumière. Quand elle a vu à quel point les Jacksons étaient admirés par des millions de personnes et que partout où ils allaient a été rencontré par des fans hurlants, la petite Mo’Nique a voulu devenir une personne adorée par les masses. L’actrice oscarisée apprécie son parcours dans l’industrie du divertissement, mais lors de sa visite au podcast David Banner, elle a admis qu’elle avait l’habitude de mettre la gloire sur tout dans sa vie, y compris sa famille.

À la fin des années 1990, Mo’Nique a été mariée à Mark Jackson pendant quatre ans. L’ancien couple partage un fils, Shalon Jackson, et le comédien a déclaré au podcast David Banner qu’au début de sa carrière, savourer la gloire et tout ce qui l’accompagnait était sa priorité. “[There was a] fois que, quand il était petit, je n’étais pas intéressé à être une mère “, a admis Mo’Nique.” Je voulais être une star. J’étais intéressé à être célèbre. Et je n’étais pas intéressé à être une femme. “

Elle a ajouté: «Je voulais prendre des photos et des tapis rouges et signer des autographes et voyager à travers le monde. Donc, je n’ai pas vraiment mis l’accent. Maintenant que j’ai 52 ans et qu’il aura 30 ans, je paie pour ça . Il y a un prix à payer pour cela et j’ai dû m’excuser auprès de mon fils parce que je lui ai dit: “Je ne veux pas que vous pensiez que votre histoire n’est pas valable parce que je ne vous ai pas caché. Je ne vous a pas lu ces histoires. Je ne me suis pas présenté à des événements sportifs. “”

Mo’Nique croyait que parce qu’elle apportait de l’argent et lui donnait tout ce qu’il demandait, elle était un bon parent. “Vous voyez cette grande maison? Vous voyez ce terrain de basket à l’arrière? Vous voyez cette piscine? Ne venez-vous pas vous plaindre de rien!” Mo’Nique se souvient d’avoir dit à son fils. “Il fut un temps où ce divertissement était une priorité parce qu’en tant que petite fille, je voulais être célèbre … J’en avais envie … Quand ce moment est arrivé, c’est tout ce que c’était.” Découvrez Mo’Nique sur le podcast David Banner ci-dessous.

