Monsters Inc Revisited – / Film

Le jeudi 1er novembre 2001 aurait dû être une journée très excitante pour Pete Docter. L’animateur, scénariste et réalisateur fidèle de Pixar n’était qu’à quelques heures d’un véritable jalon: le premier long métrage portant son nom de réalisateur allait sortir dans les salles du pays. Ce serait le quatrième long métrage de Pixar Animation Studios, et une étape importante pour le studio d’Emeryville, en Californie: ce serait leur premier film non réalisé par John Lasseter. Ce serait une autre histoire entièrement originale avec un crochet incroyablement haut de gamme, des stars de renom et un solide intérêt du public.

La journée aurait dû être excitante. Mais Pete Docter n’était nulle part près d’Hollywood, ni même d’Emeryville, ce jour-là. Il était coincé dans un palais de justice du Wyoming, où les avocats représentant Pixar devraient convaincre un juge d’autoriser la libération de Monsters, Inc..

Remettez cette chose d’où elle vient

Comme un certain nombre de films originaux les plus audacieux de Pixar, Monsters, Inc. a commencé sa vie au Hidden City Cafe en Californie, lors d’un déjeuner désormais très connu entre un certain nombre d’hommes qui dirigeraient certains des films les plus appréciés du studio. Pete Docter ce jour-là a lancé la pépite d’une idée qui le mènerait à travers les sept prochaines années de création. La pépite était simple: un film sur les monstres. Il n’avait pas grand-chose d’autre à ce moment-là, mais l’idée s’est finalement transformée en une hypothèse: que se passerait-il si les monstres que chaque enfant croyait se cacher dans son placard étaient non seulement réels, mais effrayaient ces enfants simplement parce que c’était leur travail?

Docter, même en 2001, était l’un des employés les plus anciens de Pixar. Il était le dixième employé embauché au studio et juste le troisième animateur; il a commencé sa carrière chez Pixar en 1990, embauché le lendemain de son diplôme universitaire. Bien que Docter ait été crédité en tant que membre des équipes de A Bug’s Life et Toy Story 2, il ne faisait pas partie de ces productions. Après le succès retentissant de Toy Story, sur lequel il a été crédité comme l’un des auteurs de l’histoire, Docter a été chargé de donner vie à son idée de film monstre, en tant que quatrième long métrage sorti de Pixar et le premier non réalisé par John Lasseter. (Considérant que Lasseter était le visage de Pixar pour ses premières années de long métrage, ce fut un grand bond en avant.)

Comme cela a été le cas pour de nombreux films de Pixar, l’histoire de Monsters, Inc. ne s’est pas présentée du premier coup. Le film que nous connaissons tous se concentre sur deux meilleurs amis, Mike Wazowski (exprimé par Billy Crystal) et James P. Sullivan (John Goodman), vivant à Monstropolis. Mike et Sulley ne sont pas seulement les meilleurs amis; ils vivent ensemble et travaillent en tandem chez Monsters, Inc., où Sulley est le meilleur Scarer de leur division et Mike lui sert d’ailier et d’entraîneur. Le grand monstre bleu poilu est juste le bon type de Scarer pour effrayer tout type d’enfant, et le bon type de Scarer pour exaspérer son rival, Randall Boggs (Steve Buscemi). Tout va bien, jusqu’à ce qu’une nuit, Sulley trouve une porte bloquée dans leur environnement de travail, avec une petite fille curieuse qu’il surnomme finalement Boo. Dans le film, une tournure secondaire est que les monstres sont aussi terrifiés par les humains que nous le sommes, sinon plus, croyant qu’une seule touche pourrait les tuer.

Dans la zone

L’idée originale de Docter était quelque chose de totalement différent, se concentrant plutôt sur un homme adulte qui doit se mêler aux monstres de son enfance revenant de son imagination pour le déranger encore une fois. (Quelque chose à propos de cette ligne de connexion, au moins pour cet écrivain, sonne étrangement en accord avec ce qui serait finalement une autre fonctionnalité de Docter, Inside Out.) Sur une période de quatre ans, cette idée originale se transposerait dans l’histoire des monstres eux-mêmes, finalement représenté par Mike et Sulley, un couple classique de couples impairs en termes de taille, de tempérament, de personnalité, etc.

Une fois que le concept d’un adulte interagissant avec des monstres a été abandonné, Docter a changé l’orientation de l’histoire pour en faire un seul monstre avec un enfant. Même au sein de cette relation de base, qui s’est poursuivie jusqu’au produit final, il y a eu des changements. Comme détaillé dans le livre de David Price The Pixar Touch, il y avait des itérations où le monstre était un jeune homme, où l’enfant était un enfant de sept ans avec des frères et sœurs intimidateurs, où l’enfant était un garçon, etc. note, à un moment donné, que l’enfant allait être afro-américain, bien que ce niveau de diversité ait fini par tomber au bord du chemin. (Un courant sous-jacent auquel nous continuerons de revenir tout au long de cette série: bien que les films de Pixar soient en grande partie et naturellement compréhensibles, le studio a eu un très, très mauvais bilan avec l’embauche de personnes de couleur pour jouer des rôles importants. Du moins, jusqu’à les dernières années.)

Même Sulley était un écrou difficile à casser pour Docter et son équipe. Comme le co-scénariste et réalisateur l’a noté plus tard dans une interview rétrospective du 15e anniversaire à Entertainment Weekly, «Il était concierge, il était un effareur raté, il était toutes ces choses différentes – et quand nous avons finalement laissé cela aller et nous avons simplement dit: ‘ D’accord, il est le meilleur effaroucheur là-bas. Il est le quart-arrière vedette “, puis tout est devenu clair.” Mike Wazowski a également dû se concentrer sur le développement global du film. Au cours d’une session d’histoire au début de 1998, il a été décidé que le personnage qui serait Sulley aurait besoin d’une sorte de caisse de résonance tout au long du film, et pas seulement le personnage enfant avec qui interagir. Cette idée a conduit le concepteur de personnages Ricky Nierva à proposer le concept du globe oculaire qui a conduit à Mike.

Élaborez ce flab

L’autre clé de Monsters, Inc. est venue du casting des deux personnages principaux. Lorsque le Toy Story original était en train de couler, il y avait une chance que Buzz Lightyear aurait eu un son très différent – Pixar avait offert le rôle, à un moment donné, à Billy Crystal. Lorsque Pete Docter l’a approché quelques années plus tard pour exprimer le Mike sarcastique et loquace, Crystal n’a pas hésité à accepter. (Quoi qu’il en soit, il est difficile d’imaginer la conception visuelle actuelle de Buzz pour avoir la voix du cristal sarcastique, drôle et largement nébuleux.) Le rôle de James P. Sullivan a finalement atterri avec John Goodman, bien qu’il existe des histoires apocryphes que Docter avait d’abord contacté le légendaire comédien Bill Murray pour incarner Scarer. Murray, célèbre énigmatique, n’a jamais répondu et la recherche s’est donc poursuivie. Goodman, bien sûr, se sent parfaitement naturel comme le grand, mais largement pas effrayant, Sulley. (Notre héros n’est vraiment terrifiant qu’à un moment clé, conçu pour provoquer une rupture entre lui et le petit Boo; quiconque a vu Goodman dans des films comme Raising Arizona et Barton Fink sait qu’il peut être effrayant s’il veut l’être.)

Mike et Sulley n’étaient pas le premier duo à faire la une d’un film Pixar, mais contrairement à Woody et Buzz, ils commencent en tant qu’amis avant de se séparer brièvement. Cette intrigue mise à part, cependant, Mike et Sulley sont une paire plus amusante grâce à quelque chose d’intangible pour le public, mais toujours précieux: Crystal et Goodman ont enregistré leur dialogue dans le même studio. Traditionnellement, même maintenant, il est rare que ce type de configuration d’enregistrement se produise, généralement parce qu’il est plus difficile de trouver des talents en studio en même temps (entre autres raisons). Les trois fonctionnalités précédentes de Pixar n’avaient inclus aucune session d’enregistrement de groupe, mais Crystal et Goodman ont fait pression, heureusement. Il est impossible de cerner ce que le byplay entre Mike et Sulley a un son différent – il y a moins besoin d’un montage sonore spécifique pour synchroniser le dialogue comme si un personnage répondait à l’autre, et leur chimie est plus évidente.

Le reste de la distribution relativement petite a été rempli par des acteurs impressionnants: Steve Buscemi, quelques années seulement après avoir partagé la vedette de The Big Lebowski avec Goodman, joue le rôle d’antagoniste de Randall Boggs. James Coburn a offert ses tons stentoriens sous le nom de Henry J. Waternoose. Et Jennifer Tilly a exprimé la petite amie de Mike, Celia. (Tilly, qui est à moitié chinois, est le premier acteur de la couleur à apparaître dans un film Pixar. Encore une fois, nous allons revenir sur ce point plusieurs fois au cours de cette série.) Par rapport au passé trois films Pixar, alors que le monde de Monstropolis est vaste, ses habitants sont de moins en moins éloignés.

Cette fichue paperasse

C’est sans doute parce que le ton comique de Monsters, Inc., plus que ses prédécesseurs, est une farce folle. Il est établi très tôt que Monsters, Inc. a un peu de mal – comme un monstre le dit à Waternoose, ils peuvent atteindre leur quota quotidien de collecte de cris, mais peut-être seulement. Il est également établi dès le début que les monstres sont tellement terrifiés par les humains que toute quantité de contamination est traitée rapidement et méchamment. Une fois que Sulley se rend compte qu’il a laissé par inadvertance un enfant dans Monstropolis, l’action et le rythme s’intensifient, les événements ultérieurs du film se déroulant sur une journée entière dans la ville monstrueuse.

À certains égards, Monsters, Inc. ne va pas trop loin dans son histoire. La plupart du film se déroule soit dans l’appartement de Mike et Sulley, soit dans les murs de l’usine de Monsters, Inc. lui-même. La portée limitée était due à des choix plus audacieux que les animateurs de Pixar faisaient avec les personnages eux-mêmes. Le film n’a pas nécessité Pixar pour se pousser avec les personnages humains – Boo est le seul humain qui apparaît pendant plus de quelques secondes à la fois. Au lieu de cela, il s’agissait de fourrure.

Sulley finirait par avoir plus de deux millions de cheveux sur son corps, et ils devraient tous être animés en conséquence. En fait, c’était un doublement, ou un triplement ou un quadruplement, pour Pixar sur le défi que les animateurs de Walt Disney Animation Studios avaient affronté lors de l’animation d’Ariel dans La Petite Sirène. Les cheveux de ce personnage étaient censés être distinctifs et crédibles, malgré le fait qu’ils flottaient souvent dans l’eau, rendant un défi d’autant plus difficile.

Et il ne suffisait pas à Pixar que leur équipe anime littéralement des millions de cheveux sur le corps d’un seul personnage. Ces poils devraient créer des ombres sur le reste du corps du personnage selon les besoins, connus sous le nom d’auto-ombrage. Le revers de cet effet est évident si vous regardez bébé Molly dans le premier Toy Story. C’est un personnage dont les cheveux ne créent pas d’ombres, ajoutant au sentiment général que l’animation par ordinateur avait de la place pour grandir. Il n’y avait pas de retour en arrière pour Pixar.

L’animation dans le film devait également être distincte lors de l’élaboration du mouvement glissant de Randall, dont les caractéristiques caméléoniques rendent le personnage plus effrayant pour Boo et tout simplement plus difficile à animer. Ensuite, il y aurait aussi la finale au rythme rapide, dans laquelle Mike et Sulley, avec Boo, font un voyage à travers d’innombrables portes dans d’innombrables parties du monde humain, d’un parc à roulottes en Amérique à un appartement parisien à un chalet en bord de mer . Tout comme Mike et Sulley sont obligés de maintenir une folie maniaque, il semble souvent, même 20 ans plus tard, en regardant Monsters, Inc. que les animateurs devaient faire la même chose.

Nous avons un 2319

Avant que le public ne puisse voir Monsters, Inc., Pixar a dû franchir son premier obstacle juridique majeur. Le tribunal du Wyoming où Pete Docter s’est retrouvé le 1er novembre 2001, littéralement un jour avant la sortie de son premier long métrage à travers le pays, était la dernière étape d’une affaire accusant le studio de plagiat. L’auteur-compositeur pour enfants Lori Madrid a poursuivi Pixar, alléguant qu’ils avaient pris la prémisse de base de leur film d’un poème qu’elle avait écrit en 1997, intitulé “Il y a un garçon dans mon placard”.

Bien que l’accusation de base puisse sembler farfelue, il y avait suffisamment de tissu conjonctif entre Madrid et Pixar qui permettait une inquiétude raisonnable. Madrid avait envoyé le poème à une poignée d’éditeurs, dont Chronicle Books. Chronicle, en 2001, avait commencé à travailler en tandem sur des livres de table basse avec Pixar. (Pensez à tous ces livres The Art Of… que vous pourriez avoir vus chez votre Barnes and Noble local.) Quand, comme les détails du livre de Price, les amis de Madrid lui ont fait connaître la bande-annonce de Monsters, Inc., elle et ils ont présumé que le poème elle s’était depuis transformée en une comédie musicale de théâtre communautaire était devenue du fourrage pour Pixar sans qu’ils l’aient contactée ou reconnu sa contribution. Le procès a été déposé quelques semaines seulement avant la sortie du film, l’avocat de Madrid demandant une injonction qui empêcherait le film d’être disponible dans les cinémas américains jusqu’à ce que le procès soit résolu.

Comme c’est souvent le cas avec les poursuites dans cette affaire, Monsters, Inc. n’a pas fini par être goudronnée et à plumes pour être coupable de plagiat. Quelque chose à noter, et c’est purement spéculatif: les premières annonces pour Monsters, Inc., comme c’était le cas avec certains des premiers teasers Pixar, présentent une scène qui ne se produit pas réellement dans le film. Sulley et Mike se retrouvent dans une chambre d’enfant, font un peu de riffing qui fait allusion à la chimie que Goodman et Crystal ont démontrée dans le film final, et c’est tout. Compte tenu du sujet du poème de Madrid et de l’idée que les monstres ont peur des humains, il est possible que l’annonce la conduise à présumer un plagiat plus concret, même si le film lui-même ne reflète pas entièrement cette annonce.

Le juge dans l’affaire, comme vous l’avez probablement déjà déduit, n’a pas émis d’injonction mettant fin à la libération de Monsters, Inc. (Notes de prix dans The Pixar Touch que le juge âgé a fait des sarcasmes sur la façon dont les enfants de ses huissiers seraient extrêmement en colère contre lui s’il avait émis l’injonction.) L’affaire elle-même ne serait pas entièrement résolue avant l’été 2002, lorsque le même juge a décrété qu’en dépit de certaines similitudes au niveau de la surface, il n’y avait pas suffisamment de preuves que Pixar avait plagié le poème de Madrid . Plus tard cette année-là, une affaire distincte a été portée contre Pixar par l’artiste underground Stanley Mouse, alléguant que son court-métrage Excuse My Dust avait été volé par Pixar, en particulier un personnage qui ressemble énormément à un globe oculaire avec des jambes. Le dossier de Mouse a été réglé à l’extérieur du tribunal, car il n’avait pas de preuves tangibles.

Si je ne vous avais pas

Mais maintenant, près de 20 ans plus tard, nous pensons positivement à Monsters, Inc., parce que ces cas n’ont fait que réduire l’impact global du film sur le public. Le troisième film entièrement original de Pixar a été un autre succès au box-office, dépassant Toy Story 2 d’environ 10 millions de dollars au niveau national. (Étant donné que Monsters, Inc. est arrivé le même automne et l’hiver que Harry Potter et la pierre du sorcier et Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau, sa prise au box-office est d’autant plus impressionnante.) Les critiques et le public ont salué le film, bien qu’il ait pu se révéler plus sympathique que vraiment mémorable pour certains. En 2001, au moins, Monsters, Inc. a eu la malchance de ne pas être le premier film d’animation par ordinateur de l’année, et certainement pas le discours de l’industrie.

Le timing, encore une fois, aurait dû être parfait. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a choisi de mettre en place une nouvelle catégorie à partir des films de cette année: Meilleur long métrage d’animation. Le succès de films comme Beauty and the Beast, The Lion King et Toy Story dans d’autres catégories – ainsi que la nomination de Beauty dans la catégorie Meilleur film – ont été couplés à une prolifération d’autres longs métrages d’animation provenant de studios concurrents. Ainsi, l’Académie était contrainte de créer une catégorie distincte qui garantirait la victoire d’un film d’animation.

C’est ainsi que les longs métrages d’animation de 2001 ont été les premiers à être considérés pour la catégorie. Il n’y avait cependant que trois nominés cette année-là: Jimmy Neutron, Boy Genius de Nickelodeon; Pixar’s Monsters, Inc.; et le gagnant, DreamWorks ’Shrek. Oui, 2001 a été l’année de Shrek, qui a pris d’assaut l’industrie à l’époque et s’est éloigné avec le premier Oscar du meilleur long métrage d’animation. (Votre kilométrage peut varier, mais c’est une victoire qui semble beaucoup moins méritante chaque année.)

Monsters, Inc. n’est pas reparti les mains vides, bien que sa seule victoire ressemblait moins à un commentaire sur le film qu’à une fin de spéléologie et à la victoire d’un de ses perdants aux Oscars les plus anciens. Randy Newman, autant un appareil avec des fonctionnalités Pixar à ce stade, a remporté son premier Oscar pour le duo bruyant “Si je ne t’avais pas”, après avoir perdu 15 fois auparavant. Quelques années seulement après avoir échoué à faire une brèche contre Pixar et Disney, DreamWorks avait fait valoir ses arguments en tant que concurrence sérieuse pour les deux studios. (Fait amusant, cependant: Shrek est le seul film interne auquel DreamWorks a remporté l’Oscar, bien qu’il ait distribué le gagnant de 2005, Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit. Pixar, y compris sa nomination pour ce film, a a été nominé 13 fois pour le meilleur long métrage d’animation, et a remporté 10 de ces temps, y compris pour Toy Story 4.)

Monsters, Inc. allait devenir l’un des succès incontournables de Pixar au fil du temps. Il a engendré une préquelle 2013 (dont nous discuterons éventuellement), ainsi qu’une attraction de parc à thème à Disney California Adventure, de nombreuses marchandises, et plus encore. Même maintenant, Monsters, Inc. est l’un des films les plus appréciés de l’écurie Pixar, sans devenir aussi puissant émotionnellement que les autres films réalisés par Pete Docter. Il existe une éventuelle relation de substitution père-fille entre Sulley et Boo, et Goodman fait un excellent travail pour vendre cette relation, mais la vitesse à laquelle l’attitude de Sulley change est un peu trop rapide, tout bien considéré. C’est un film amusant et divertissant qui faisait allusion à l’évolution émotionnelle de Pixar. Mais ce n’est qu’avec leur prochain film qu’ils embrasseront pleinement un côté plus mature.

Ce même film aggraverait également les tensions dans une relation déjà risquée entre Pixar et Disney, ce dernier représenté par un PDG dont les jours étaient comptés.

