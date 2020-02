«Monstres au travail» retardé jusqu’en 2021

L’une des premières grandes annonces de spectacles à venir à Disney +, était une série animée basée sur les événements de “Monsters Inc” de Pixar, intitulée “Monsters At Work”.

Cependant, Disney a été très discret sur la promotion de cette émission et elle n’a pas été prévisualisée dans leur prochaine vidéo “2020” du mois dernier.

Et tout en apparaissant sur le podcast «Without A Mouse», le directeur de la série Stephen Anderson a confirmé que la série ne sortira pas avant le printemps 2021. Il a également confirmé que la série comprendrait 10 épisodes.

Il se concentrera sur Tylor Tuskmon, joué par Ben Feldman, qui est un mécanicien passionné et talentueux de l’équipe des installations de Monsters, Inc. qui rêve de travailler sur le Laugh Floor aux côtés de Mike et Sulley, qui sera joué par John Goodman et Billy Crystal. .

D’autres nouveaux acteurs de la voix incluent John Ratzenberger, Jennifer Tilly, Bob Peterson, Kelly Marie Tran, Henry Winkler, Lucas Neff, Alanna Ubach, Stephen Stanton et Aisha Tyler.

Que pensez-vous de ce retard?

