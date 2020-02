Montaigne sera le représentant de l’Australie à Rotterdam

L’Australie a été le dernier pays à annoncer son représentant au Festival Eurovision 2020, qui se tiendra à Rotterdam. La personne sélectionnée est la chanteuse Montaigne, qui interprétera la chanson “Don’t break me” dans le cadre du concours de musique bien connu. Cela a été une décision du public et du jury, qui ont voté dans un spécial intitulé «Eurovision: Australia Decide». De cette façon, le visage qui défendra la chanson du pays est déjà connu en demi-finale du 12 mai prochain.

Montaigne dans «Eurovision: l’Australie décide»

Ce programme de sélection a été diffusé vendredi 7 février dernier sur le diffuseur public australien SBS (Special Broadcasting Service). Les dix candidats ont été appréciés par le public qui a assisté au spectacle en direct et par un jury composé de personnes spécialisées dans l’industrie de la musique, qui ils ont opté pour Montaigne avec respectivement 54 et 53 points.

La chanteuse a rendu public ses remerciements sur Instagram, où elle apparaît en souriant avec un trophée dans ses mains: “La nuit la plus folle de ma vie. Je vais à l’Eurovision. Merci beaucoup de me soutenir.” Montaigne explique que “Don’t break me” parle d’une rupture sentimentale, dans laquelle “l’une des parties estime qu’elle consacre beaucoup plus de temps et d’énergie à la relation que l’autre personne. C’est pourquoi il ressent de la frustration et du ressentiment. “

Une carrière réussie

Montaigne est le nom artistique de Jessica Alyssa Cerro, née à Sydney. Avec seulement 24 ans, il est devenu une véritable référence de la musique indie australienne. Ces dernières années, son travail a été récompensé par un prix ARIA du meilleur nouvel artiste et une nomination pour la meilleure artiste féminine pour son album “Glorious Heights”, avec lequel il a fait ses débuts. Son deuxième album, “Complex”, est sorti en août 2019 avec un grand succès auprès des critiques.

.