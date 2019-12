Montana French Montana dit "victime de buquilla" lors d'un récent voyage au Maroc

Montana français

Le rappeur pense que le fait d'avoir été là-bas lui a causé son récent problème cardiaque.

Le Montana français est convaincu qu'il a été victime de sorcellerie alors qu'il était au Maroc avec sa mère en novembre dernier.

Le pays est populaire pour ses pratiques de sorcellerie et de magie noire, et le rappeur estime que le fait d'avoir été là, lui a fait subir son récent incident médical.

Dans une interview avec DJ Akademiks après avoir quitté l'hôpital, le chanteur de 35 ans a affirmé que quelqu'un avait fait de la magie noire lors de sa visite en Afrique le 9 novembre.

Montana a emmené sa mère au Maroc pour rendre visite à ses proches qu'elle n'avait pas vus depuis plus de 20 ans et a expliqué qu'elle ne l'accompagnait que par précaution:

"Quand vous ne voyez pas de parent depuis 25 ans, vous ne connaissez pratiquement pas la personne, alors je voulais m'assurer de laisser ma mère entre de bonnes mains", a-t-il expliqué. «Tout ce que les gens voient en Afrique, c'est de l'argent, c'est pourquoi personne ne survit. Et je sais que c'est la racine de tout mal », a-t-il ajouté.

«Je pense que j'ai mangé quelque chose de mauvais. Je pense que quelqu'un essayait, vous savez … ils n'ont pas d'armes là-bas, ils combattent les esprits et tout ça », a-t-il dit. "Je me souviens avoir mangé quelque chose de mauvais et commencé à avoir des hallucinations", se souvient Montana.

L'enquêteur avait l'air perplexe et lui a demandé s'il pensait qu'il était ivre. "Oui, mais à sa manière", a-t-il dit en se référant à la pratique du vaudou marocain.

Bien qu'il croyait que la magie noire faisait partie de ce qui le rendait malade, il a également déclaré qu'il souffrait d'épuisement. Il a nié que cela ait quoi que ce soit à voir avec la drogue et a déclaré qu'il s'agissait d'une combinaison de voyages internationaux, de fêtes d'anniversaire et de l'ambition de terminer son nouvel album et de le sortir d'ici la fin de l'année.

French Montana a été transportée à l'hôpital le 21 novembre avec une fréquence cardiaque élevée et des maux d'estomac. Pendant le traitement, les médecins ont déclaré qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas allé à l'hôpital. Il a été en soins intensifs pendant une semaine et une autre semaine à l'hôpital avant d'être libéré. On lui a ordonné de rester un ou deux mois au lit pendant qu'il se rétablissait à la maison.