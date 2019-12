Montrez de vrais héros à El Vecino | Réforme

Vous avez sûrement eu des étapes où tout va mal, vous n'avez pas d'argent et vos relations sont brisées, si c'est le cas, vous devez regarder la nouvelle série espagnole, El Vecino, qui est diffusée aujourd'hui sur Netflix.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La série, adaptée du dessin animé homonyme écrit par Santiago García et Pepo Pérez, suit Javier, un homme dont la vie va de mal en pis jusqu'à ce qu'un étranger sur le point de mourir passe ses super pouvoirs.

À travers une histoire fantastique, il aborde des sujets d'actualité tels que le consumérisme, l'ambition et l'abus de pouvoir.

Vous pourriez également être intéressé: Alist Gal Gadot romance interdite

"Il maintient l'esprit de la bande dessinée, ses personnages et son univers. De là, il joue beaucoup pour amener les personnages au présent et il le fait intelligemment.

"Eh bien, bien qu'il n'ait pas d'antagoniste physique, il existe un supervillain tout aussi géant et massif: le capitalisme; vous ne pouvez pas l'atteindre même si vous avez une super force", a publié Europapress.

Lire aussi: Laisser Kristover Hivju GoT derrière

L'histoire met en vedette Quim Gutiérrez, Clara Lago et Adrián Pino, sous la direction de Carlos de Pando, Sara Antuña et Nacho Vigalondo, qui a été à l'origine de programmes à succès tels que Into the Dark: Pooka.

Le voisin a été présenté au Festival international du film de Gijón, où il avait une très bonne acceptation des critiques.

"L'histoire que tous les réalisateurs de la génération de fans de bandes dessinées de Nacho Vigalondo ont voulu transformer en film.

"Sans aucun doute, un mélange entre l'épopée des super-héros et le costumbrismo, ainsi que le typique de la vie de quatre jeunes dans un quartier périphérique de Madrid", a écrit le portail Outside Series.

Il convient de mentionner qu'actuellement #ChaoNetflix est devenu une tendance avec laquelle certains utilisateurs publient un graphique où, censément, grâce à l'annulation de milliers d'utilisateurs croyants, les revenus de Netflix ont chuté.

De nombreux utilisateurs confirment qu'ils ont annulé leur abonnement, tout cela grâce à la série intitulée "La première tentation du Christ", créée par un groupe de comédiens YouTube et récemment lancée par Netflix.

. (tagsToTranslate) Netflix (t) Premiere (t) Series