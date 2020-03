Montrez vos cils! Voyez comment faire pousser les cheveux naturellement OMG!

Assez de faux cils! Découvrez comment faire le vôtre naturellement

21 mars 20207: 02 AM

Les cils mettent sans aucun doute en valeur votre look, car ils donnent une touche de beauté naturelle au visage, c’est pourquoi de nombreuses femmes veulent avoir des cils plus longs et plus épais, c’est pourquoi ils appliquent tous les types de traitement pour faire pousser les cheveux.

Il est important de savoir que les cils poussent plus lentement que les cheveux, mais il existe certaines vitamines qui aident à la croissance. Ci-dessous, nous vous montrerons ce qu’ils sont:

Vitamine du complexe B: Cette vitamine aide à métaboliser les graisses et les protéines, et aide ainsi les cheveux à pousser dans tout le corps, pas seulement ceux des cils.

Vitamine h: Cette vitamine remplit également la même fonction que la vitamine B. Nous pouvons l’obtenir dans les aliments suivants: jaune d’oeuf, levure, sardines, légumineuses et noix.

Acides gras oméga-3: Ceux-ci sont essentiels pour que les cheveux poussent en bonne santé. de nos jours, il est connu qu’il aide à absorber les vitamines A, D, E et K et favorise ainsi la nutrition des cheveux.

