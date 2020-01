Montserrat Oliver avoue pourquoi il s’est caché d’être gay

Montserrat Oliver avoue pourquoi il a caché son homosexualité. | Instagram

Montserrat Oliver est resté dans le placard pendant de nombreuses années de peur de perdre son emploi et de nuire à ses neveux.

Malgré la peur de désillusionner les personnes qu’il aime, Oliver a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il révèle les raisons pour lesquelles il n’en a pas parlé ouvertement.

La première fois que l’hôte du programme Mojo a rendu publique sa relation avec son partenaire actuel, le modèle Yaya Kosikova, était le premier semestre 2016 dans le magazine Vanity Fair.

Évidemment, cela fait peur de décevoir les gens que vous aimez, car il est normal que tout le monde soit hétérosexuel et comme je l’ai toujours dit, je n’aime pas m’étiqueter, a déclaré Oliver, qui s’est engagé il y a quelques jours chez Yaya.

Monserrat Oliver a reconnu que pendant des années, il a gardé ses préférences cachées, bien qu’il soit un secret de polichinelle.

Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas pour mes neveux, la pression sociale parce qu’ils les ont envahis, parce que comme vous le savez, je suis une personne publique et le monde entier le découvre et je n’aime pas nuire aux gens que j’aime.

“Cela m’a aussi coûté un peu parce que j’avais peur d’être sans travail. A l’heure de l’heure, ils ne vous ont pas embauché et j’avais peur parce que je vis au milieu et je ne voulais pas que les marques ne veuillent pas s’identifier avec moi”, a expliqué le roi.

Avant d’entamer une relation avec Yolanda Andrade, qui était sa première partenaire féminine, Montserrat était mariée à un homme.

Ma maman me l’a toujours dit, elle l’a toujours su. Une fois, il est allé me ​​voir à l’appartement où il vivait avec Yolanda et m’a dit: «Oh, tu es ma fille si parfaite, si jolie, je t’adore»; J’ai dit: “Oh, maman, je ne suis pas aussi parfaite que tu le penses.”

“Et il m’a dit: ‘Je sais ce que tu as et pourtant je t’adore et tu es parfait pour moi. Et là je pleure presque, mon âme m’a remplie”, a-t-il révélé.

Oliver a dit qu’elle se sentait motivée à découvrir sa relation avec Yaya à travers le magazine parce qu’elle ne voulait pas continuer à mentir et parce qu’elle pourrait peut-être aider les autres.

Mon ex-partenaire a cessé d’être gay, tout le monde l’a accepté et tout était parfait, donc il n’y a pas de problème. Il est plus facile de redevenir homosexuel. Si je vivais cette relation et que j’ai une partenaire féminine, j’ai dit: “ Pourquoi ne la rends-je pas publique? Je sors du placard », a-t-il conclu.

