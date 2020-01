“Moon Knight” de Marvel ajoute l’écrivain “The Witcher”

La prochaine série Disney + Original, Moon Knight de Marvel a ajouté Beau DeMayo à l’équipe d’écriture. Il a travaillé sur de nombreux projets différents, y compris le hit smash actuel de Netflix, “The Witcher” et “The Originals”.

Il rejoindra son collègue de Netflix Original, Jeremy Slater, qui a également aidé à écrire “Umbrella Academy”.

Le vengeur masqué, Moonknight lutte avec de multiples personnalités et inclinations amorales. Le personnage a plusieurs alter-egos et est également un conduit pour le dieu égyptien de la lune Khonshu.

La série Moon Knight fera partie de la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel et cette série sortira en 2021.

Beau Demayo a mis à jour son profil Twitter pour annoncer qu’il travaillera sur le nouveau spectacle Disney +.

Êtes-vous impatient de Moon Knight?

