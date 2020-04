‘Moon Knight’ obtient une nouvelle date de début de production après le retard du coronavirus

La prochaine série Disney Knight de Marvel, Moon Knight, a reçu une nouvelle date de début de production après avoir été retardée en raison du coronavirus.

Le coronavirus a complètement ébranlé l’industrie du divertissement, provoquant la fermeture des cinémas du monde entier dans le but de maintenir la distance sociale. Pour aider à prévenir la propagation du virus mortel, les studios ont été contraints de suspendre ou de retarder leurs productions qui se sont malheureusement retrouvées coincées dans le collimateur du coronavirus. Marvel Studios est l’une des plus grandes entreprises à souffrir à cause du virus, car elle a été obligée de retarder les films sur sa liste de phase 4, notamment Black Widow et The Eternals. En plus des films du studio repoussés, il en va de même pour les dates de début des séries Disney Plus telles que Moon Knight.

Moon Knight devait à l’origine commencer le tournage cet été, mais avec le coronavirus mettant une pause dans les activités du monde, le studio a été contraint de trouver une nouvelle date de début. Une toute nouvelle liste de Production Weekly indique que Moon Knight devrait commencer le tournage vers le 16 novembre. La production devrait durer environ 26 semaines.

À cette jonction actuelle, les détails sur Moon Knight sont minces à aucun. Avec ce temps de préparation supplémentaire, l’équipe peut, espérons-le, approfondir sa vision. En fait, il n’y a pas eu de nouvelles de casting pour la série, ce qui signifie que Marvel a beaucoup de temps pour trouver un Marc Spector pour le service de streaming étant donné le retard de production dû au coronavirus.

Dans les bandes dessinées, Moon Knight est l’alter-ego de Marc Spector, le fils d’un rabbin juif américain qui a grandi pour devenir un boxeur poids lourd et un Marine américain. Par la suite, Spector est devenu un mercenaire qui a parfois travaillé pour la CIA. Cependant, après avoir été laissé pour mort par un ancien collègue lors d’une de ses dernières missions, Spector a finalement été ressuscité en tant qu’avatar pour le conduit du dieu lunaire égyptien Khonshu. À son retour en Amérique, Spector a décidé de devenir un combattant du crime et adopte le titre de Moon Knight.

