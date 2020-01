‘Moons of Madness’ retardé jusqu’en mars pour PlayStation 4, Xbox One

Initialement sorti sur Steam le 22 octobre 2019, le Lovecraftian Lunes de folie devait initialement sortir sur PlayStation 4 et Xbox One le 21 janvier. Malheureusement, l’éditeur Funcom et le développeur Rock Pocket Games ont retardé la sortie de la console du jeu au 24 mars.

Les développeurs se sont rendus sur la page Twitter officielle du jeu pour expliquer la situation, affirmant que l’équipe avait besoin de plus de temps pour optimiser le jeu pour les consoles.

L’histoire du jeu concerne un mystérieux signal enregistré venant de Mars. La société Orochi a cherché à le décoder et a déterminé qu’il était d’origine intelligente. La direction d’Orochi a immédiatement conclu que la découverte était trop sensible pour être connue du public et a décidé de la garder cachée. En secret, la société a commencé la construction d’Invictus, un avant-poste de recherche de pointe sur Mars conçu pour identifier la vraie nature du message.

Vous êtes Shane Newehart, un technicien stationné à l’Invictus et votre habilitation de sécurité signifie que vous ignorez complètement l’existence du mystérieux signal. Votre travail consiste simplement à garder les lumières allumées jusqu’à ce que le navire de transport Cyrano arrive avec une nouvelle équipe pour prendre en charge vos fonctions. Bientôt, vous découvrez des revers étranges et inhabituels. Les systèmes cruciaux sont défectueux, la serre est remplie d’une brume étrange et le reste de votre équipe n’a pas encore retourné sa mission EVA. Les choses commencent à s’effondrer.

C’est le cœur lourd que nous devons annoncer que la sortie sur console de Moons of Madness a été déplacée au 24 mars 2020.

C’est ainsi que nous avons plus de temps pour optimiser le jeu pour les consoles. Nous comprenons et nous excusons pour les frustrations que cela peut causer.

– Moons of Madness Out Now sur PC! (@Moonsofmadness) 14 janvier 2020