Morbius reprend le tournage avec Jared Leto

Des reprises sur Morbius sont en cours

Avec un peu plus de cinq mois avant la sortie du deuxième opus de Marvel Universe de Sony, Morbius, Jared Leto s’est rendu sur Instagram pour révéler que lui et l’équipe se sont réunis sur le tournage pour des reprises du film se concentrant sur le vampire vivant. (Via ComicBook.com)

Bien que les reprogrammations aussi tard dans le jeu puissent parfois annoncer de mauvaises nouvelles, il est probable qu’étant donné qu’aucune rumeur ne s’est propagée à propos d’une histoire majeure ou de changements de tons, la majeure partie de ce nouveau cycle de production se concentrera sur les prises de vue nécessitant plus de capture de mouvement ou des prises de vue qui peuvent être utilisé pour les éléments d’arrière-plan dans d’autres scènes.

Le film met en vedette le lauréat d’un Oscar Jared Leto (Dallas Buyers Club), Nominé aux Emmy Matt Smith (Docteur Who) en tant que Loxias Crown, Adria Arjona (Bons présages) comme Martine Bancroft, Jared Harris, nominé aux Emmy Awards (La Couronne) en tant que mentor de Morbius et Tyrese Gibson (Rapide et furieux) en tant qu’agent du FBI.

Morbius est l’adaptation par Sony de l’anti-héros Marvel Morbius the Living Vampire. Le film sera réalisé par Daniel Espinosa (La vie, Maison sécurisée) d’après un scénario de Burk Sharpless et Matt Sazama (Netflix’s Perdu dans l’espace), basé sur le personnage de Marvel Comics créé par l’écrivain Roy Thomas et l’artiste Gil Kane qui est apparu pour la première fois en 1971 dans “Amazing Spider-Man” # 101.

À l’origine le Dr Michael Morbius, le personnage scientifique a essayé de guérir sa rare maladie du sang pour devenir affligé d’une forme de vampirisme qui lui a donné une force supérieure, des crocs et un goût pour les trucs rouges. Le personnage a combattu Spider-Man à plusieurs reprises, mais a finalement gagné plusieurs de ses propres livres où il avait un arc plus héroïque. Il a une querelle en cours avec le personnage Blade the Vampire Hunter dans les bandes dessinées. Le personnage est apparu à la télévision dans Spider-Man: la série animée et Ultimate Spider-Man contre The Sinister Six, et a été initialement prévu pour faire ses débuts au cinéma en Lame jusqu’à ce que son camée a été supprimé et prévoit de faire de lui le méchant Blade II mis au rebut.

Arad et Tolmach produiront le film avec Lucas Foster, avec le directeur de Sony, Palak Patel, supervisant le studio. Il s’agit de l’un des nombreux projets dérivés de Spider-Man en développement chez Sony, y compris le récent Soie film, ainsi que Veille de nuit, Chat noir, et Silver Sable.

Morbius devrait sortir en salles le 31 juillet 2020.