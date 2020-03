Morbius retardé jusqu’en 2021 en raison d’une pandémie de coronavirus

Le partenariat en cours entre Sony et Marvel a certainement été l’une des sous-intrigues les plus intéressantes des films de bandes dessinées récents.

Il y a eu plusieurs hauts et bas – si vous vous souvenez, l’année dernière, il semblait certain que Sony était sur le point de s’éloigner de l’arrangement, jusqu’à ce que Disney et Marvel Studios aient pu conclure un nouvel accord – et en cours de route, c’est a ouvert la voie à une autre sorte de super-héros.

Je veux dire, regardez le Venom de Tom Hardy. La sortie autonome du symbiote était assez différente de tout ce que nous avons vu dans le genre depuis un certain temps. Et il en va de même pour Morbius, le film de vampire avec Jared Leto, qui s’annonce assez intrigant aussi. Mais malheureusement, il semble maintenant que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir y jeter un œil, car Sony a annoncé qu’il le retarderait en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Alors qu’il était censé être avec nous plus tard cette année – le 31 juillet pour être exact – le spin-off sera maintenant repoussé jusqu’au 19 mars 2021. C’est un retard substantiel, sans aucun doute, et qui frappera les fans qui attendait avec impatience les débuts sur grand écran du Living Vampire.

Mais étant donné que Morbius pourrait être plus difficile à vendre au box-office que vous ne le pensez, avec un peu d’incertitude autour du film étant donné qu’il présente un personnage de bande dessinée de niveau inférieur que le grand public ne connaît probablement pas, il est logique de tenir le projet en arrière. Après tout, le Coronavirus sera probablement encore avec nous d’ici juillet et Sony veut sans aucun doute s’assurer que rien n’empêche les chances de succès du box-office.