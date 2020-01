Morbius se cachait-il dans Plain Sight dans ‘Spider-Man: Homecoming’?

La bande-annonce de Morbius a une bande dessinée

Les fans de livres sont ravis de la sortie du film en juillet 2020. Avec

Jared Leto assumant le rôle principal, le film a l’air de tisser véritablement

histoire immersive avec des scènes pleines d’action. L’histoire de Michael Morbius en fait

offre le cadre parfait pour une expérience cinématographique intense, mais il y a

une certaine confusion sur le film et où le personnage s’inscrit dans le grand schéma

de choses. Avec la relation entre Disney

et Sony encore un peu compliqué, il est difficile de déchiffrer quels caractères

s’intégrera dans le MCU et restera dans la poche de Sony. Alors qu’il semblait que

Morbius resterait avec Sony, certains fans pensent qu’il pourrait effectivement trouver son

chemin dans le

MCU. En fait, certains pensent qu’il l’a déjà fait.

Où Morbius s’intègre-t-il dans le MCU

chronologie?

Alors que Morbius n’est pas officiellement

connecté à l’univers cinématographique Marvel, l’inclusion d’Adrian

Toomes dans Morbius crée un pont entre les deux cinématiques

univers. Comme tout le monde le sait, Toomes joue un rôle assez important dans Spider-Man:

Retour à la maison. Dans le film, Toomes est le père de la date de Peter Parker, Liz.

Il est également le méchant qui connaît réellement la véritable identité de Spider-Man.

Des fans vêtus de costumes de Spider-Man assistent au «Spider-Man: Retrouvailles» | Suhaimi Abdullah / .

À la fin du film, Toomes est

enfermé en toute sécurité en prison. Pendant les crédits, Toomes est vu parler à un

détenu à propos de Spider-Man. Bien qu’il nie connaître la véritable identité de Spider-Man,

tout le monde sait qu’il sait réellement qui il est. Quand Morbius reprend, Toomes

rencontre Morbius. Les deux se connaissent depuis longtemps, mais Toomes

les vêtements prouvent que Morbius a lieu après Spider-Man: Homecoming.

Le costume de prison qu’il porte à Morbius est la même combinaison de prison qu’il

porte dans Spider-Man: Homecoming.

Bien qu’il soit supposé que le pont

entre les deux films a été créé uniquement pour permettre à Spider-Man d’exister dans les deux

univers cinématographiques, certains fans insistent sur le fait qu’il pourrait y avoir plus à l’histoire. Dans

fait, Screenrant

note qu’il existe une théorie de travail selon laquelle Morbius peut être vu dans Spider-Man:

Retour à la maison.

Morbius est-il dans Spider-Man:

Retour à la maison?

Ni Marvel ni Sony n’ont suggéré

que Morbius, en tant que personnage, vit dans les deux univers, mais il y a un potentiel

pour l’ajout de Morbius dans le MCU. En fait, certains fans pensent qu’il a déjà

arrivé. Pendant la scène de la prison où Toomes parle à un autre détenu,

il y a un détenu supplémentaire qui peut être vu en arrière-plan. L’image est un

peu floue, mais en y regardant de plus près, le caractère d’arrière-plan

une ressemblance avec Morbius, du moins comme Leto le joue dans le prochain Sony

film.

La bande dessinée suggère

que le personnage pourrait être Morbius, mais il y a quelques

caractéristiques qui le rendent peu probable. Dans la scène, la figure est assez floue.

Il n’est jamais nommé et, franchement, personne ne fait vraiment attention à lui. Cette

est parfaitement logique, la scène est entièrement consacrée à la conversation de Toomes et Scorpion.

Le personnage, cependant, semble porter un cache-œil, que Morbius n’a jamais

dons, du moins pas au cours d’une scène dans le

Remorque Morbius. Il est possible que la figure d’arrière-plan ne soit pas

n’importe qui, mais Marvel pourrait toujours intégrer Morbius dans sa chronologie à un

date ultérieure, tant qu’ils parviennent à un accord approprié avec Sony.