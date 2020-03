Morbius, Uncharted et Ghostbusters: Afterlife retardé jusqu’en 2021

Avec le grand nombre de films annulant leur production ou tournage pur et simple, certains des titres les plus attendus ne pouvaient pas être exemptés du même sort. Les nouvelles victimes du coronavirus étaient les films de Morbius, Uncharted et la suite tant attendue Ghostbusters: Afterlife, ainsi que d’autres productions de Sony Interactive Entertainment, des cassettes qui retardé sa publication jusqu’en 2021 en raison de la pandémie.

Sony Interactive Entertainment a annoncé lundi que Morbius, Uncharted, Ghostbusters: Afterlife et d’autres films retarderaient leurs dates de sortie jusqu’en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Le film Uncharted a déplacé sa date de sortie du 5 mars 2021 au 8 octobre 2021. Cette bande avait déjà été retardée lorsque sa date de sortie initiale fixée pour la fin de 2020 a été reportée au début de l’année prochaine. .

Pour sa part, Morbius avait la date de première du 31 juillet 2020, date parcourue jusqu’au 19 mars 2021. Il y a aussi une date pour un film sans titre de Sony et Marvel, qui est probablement la suite de Spider-Man: loin de chez soi avec Tom Holland, qui a déclaré que ce film commencerait à tourner en juillet de cette année, une bande qui Il n’a pas de nouvelle date de sortie.

Ghostbusters: Afterlife a été déplacé Juillet de cette année jusqu’au 5 mars 2021.

Voici une liste de tous les films retardés par Sony en raison d’un coronavirus:

Greyhound -nouvelle date non confirmée

Paternité – nouvelle date: 23/10/2020

Peter Rabbit 2: The Runaway – nouvelle date: 15/01/2021

Ghostbusters: Afterlife – nouvelle date: 03/05/201

Morbius – 19/03/2021

Uncharted – nouvelle date: 08/10/2021

Film Marvel / Sony sans titre – nouvelle date non confirmée

Bien que Sony ait retardé plusieurs dates pour ses films de super-héros, Venom 2 ne figure pas dans la liste qu’il a publiée, nous supposons donc que sa date de sortie actuelle est toujours valable.

