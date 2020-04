Morena autorise la libération de 6 000 prisonniers en adoptant la loi d’amnistie

Mexico.- Avec 68 voix pour, 14 contre et 2 abstentions, le Sénat de la République a généralement approuvé, avec les articles non réservés, l’avis qui crée la loi d’amnistie.

Avec les votes contre le PAN, le PRD, le sénateur sans parti Emilio Álvarez Icaza et avec l’absence notable des sénateurs du PRI, la Chambre haute a généralement approuvé cet avis qui définit l’approbation de cette nouvelle loi d’amnistie avec laquelle Entre 5 et 6 000 prisonniers criminels primaires seront libérés des prisons fédérales.

Dans son discours, le sénateur du PAN, Damián Zepeda Vidales, a estimé qu’il était incroyable que “au gré de Morena” une session ait été convoquée pour approuver une loi visant à libérer les criminels et à ne pas pousser les lois au profit de la santé et de l’économie des Mexicains en milieu de la crise sanitaire par COVID-19.

“Il n’est pas possible que le message de Morena au Mexique soit: pour soutenir les criminels que nous rencontrons et pour soutenir les Mexicains qui luttent pour faire avancer leur famille, nous ne voulons pas y soutenir.”

Le législateur a souligné que la session de ce lundi aurait dû être d’approuver un plan de sauvetage économique et de soutien à la santé des Mexicains et non d’ouvrir des prisons aux trafiquants de drogue et aux voleurs.

“Parce que peu importe à quel point les veines sont coupées et qu’ils veulent venir ici pour dire que la loi d’amnistie est due au coronavirus, c’est faux.”

La seule chose que fait la loi d’amnistie, a souligné le sénateur Zepeda, est d’ouvrir la prison pour ceux qui ont vendu de la drogue à des enfants et des jeunes mexicains.

✅ Un accord concernant les virages d’initiatives, les points d’accord et les annonces lors de la session #HoyEnElSenado est approuvé. – Sénat du Mexique (@senadomexicano) 21 avril 2020

La seule chose que la loi d’amnistie fait, a-t-il souligné, est d’ouvrir la prison pour la personne qui a volé jusqu’à 50 000 pesos, ce qui est une fortune pour la plupart des Mexicains.

Compte tenu des indications selon lesquelles cette loi libérerait les femmes détenues pour avortement, Zepeda a déclaré que cela ne s’applique pas, car il n’y a pas une seule femme en prison au Mexique pour avortement au niveau fédéral.

Il a assuré qu’il est faux que cette loi envisage tout problème lié au coronavirus.

“Aujourd’hui, je mets au défi tous mes collègues de Morena, qui peuvent enseigner un article de la loi d’amnistie qui est lié à la crise des coronavirus ici, et je vote pour.”

Ils ne peuvent pas le faire parce que cela n’existe pas. Pour la raison simple et simple que cette loi a été proposée avant l’existence du coronavirus, a déclaré le PAN.

Pour sa part, la sénatrice de l’action nationale, Indira Rosales San Román, a estimé nécessaire, avant d’approuver la loi d’amnistie, de garantir les principes de la réinsertion sociale et la réparation intégrale des dommages aux victimes.

De la tribune, le sénateur Veracruz a critiqué la tenue d’une session spécifiquement pour approuver cette question “qui conduira à la libération des criminels, au lieu d’approuver des propositions telles que le revenu de base universel et le plan de réactivation économique présenté par le PAN”, thèmes Ils ont été rejetés par le groupe majoritaire de Morena, pour inscription à l’ordre du jour de la session.

«Un peu plus de 500 millions de pesos ont été dépensés pour acheter un stade de baseball. C’est vrai, un stade de baseball dans un pays qui, aujourd’hui, accumule 8 261 cas confirmés de Covid-19, et 686 personnes sont mortes de cette maladie », a-t-il déclaré.

Le sénateur a demandé de ne pas légiférer de manière générale, ouvrant la porte à l’impunité, et a fini par souligner sa position contre cette loi, car elle est considérée comme un risque pour la sécurité des familles mexicaines.

