Morena se libère: des criminels seront libérés pour protester contre PAN, PRD et PRI

Mexico.- Les 50 sénateurs qui composent les bancs de l’Action nationale, du PRI, du Mouvement citoyen et du PRD ne participeront pas à la session du Sénat de la République qui doit se tenir ce lundi.

L’objectif principal de la réunion est d’approuver “la loi d’amnistie” que Morena propose et qui permettrait à un détenu de quitter un centre pénitentiaire, tant qu’il n’est pas un récidiviste.

Dans une déclaration qui a été envoyée au président de l’exécutif, Andrés Manuel López Obrador, les sénateurs ont appelé à la «concorde, que nous finissions avec les disqualifications, les dénonciations, les impositions, et nous commençons à réfléchir et à travailler ensemble, unissant nos efforts pour le bien des Mexicains. Nous réitérons notre volonté politique de bâtir, en étant toujours clair que l’objectif le plus élevé est le Mexique », indique la lettre.

Il a ajouté qu’en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, ce n’était pas le moment d’accepter l’invitation à se présenter au Sénat. “Nous avons reçu l’appel à nous réunir lundi prochain pour discuter du projet de loi d’amnistie que vous avez promu au Congrégation. Au Sénat, nous apprécions la possibilité de conclure des accords sur les initiatives de la loi, surtout lorsque nous manquons de ses avantages pour l’intérêt général. Cependant, dans ce cas, nous considérons qu’il est insuffisant pour la taille du problème que vous essayez de résoudre. Il ne fait aucun doute que la discussion de ce sujet devrait se faire avec la participation de spécialistes et de la société civile, après une analyse approfondie et une discussion sérieuse ».

«Votre proposition n’a pas besoin de passer par un processus législatif, il suffit que vous exerciez vos pouvoirs pour obtenir la libération des personnes en isolement, par la libération anticipée ou conditionnelle ou même la grâce. L’atteindre est entre vos mains. Ce serait plus rapide et plus efficace, car, en ce moment, ils seraient déjà chez eux. »

«… Nous sommes appelés à assister à la session juste pour lever ou ne pas lever la main. Nous lui avons fait remarquer que, s’ils estiment que la question de l’amnistie est pertinente dans le cadre de la pandémie, pour nous, la nécessité de délibérer et d’adopter des résolutions pour renforcer la capacité de traiter les décisions politiques et parlementaires d’urgence est tout aussi importante et beaucoup plus pertinente. en matière de santé, d’économie et de sécurité ».

«Il est temps de démontrer la grandeur d’esprit et la vision de l’État. Le Mexique a besoin de nous tous “, a-t-il conclu.