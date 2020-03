Morning Watch Contagion Coronavirus PSAs, Parasite Video Essay & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, le casting de Steven SoderberghDrame pandémique Contagion a fourni un ensemble de messages d’intérêt public sur la façon d’arrêter la propagation du coronavirus. De plus, un essai vidéo jette un regard sur les symboles et les motifs du gagnant du meilleur film Parasite exprimer les puissants éléments thématiques du film, et Parcs et loisirs étoile Nick Offerman parcourt tout ce qu’il fait en une journée.

Tout d’abord, Kate Winslet, membre de la distribution de Contagion, fournit des conseils utiles sur la meilleure façon de se laver les mains et la science derrière la propreté et l’hygiène dans une série de vidéos de Columbia Public Health. Sur leur chaîne YouTube, vous pouvez également voir des vidéos des autres stars de Contagion Matt Damon, Jude Law, Marion Cotillard, Laurence Fishburne et Jennifer Ehle.

Ensuite, Parasite a surpris tout le monde en février en devenant le premier film en langue étrangère de l’histoire d’Hollywood à remporter le prix du meilleur film. Si vous n’avez pas encore vu le film, assurez-vous de le regarder avant de regarder ce nouvel essai vidéo de Lessons from the Screenplay, qui plonge dans la façon dont Parasite utilise intelligemment les symboles et les motifs pour exprimer son thème.

Enfin, en ce moment, vous pouvez attraper Nick Offerman dans les FX sur la série Hulu Devs, alors Vanity Fair l’a amené pour décrire à quoi ressemble une journée traditionnelle dans sa vie. Nick Offerman commence sa matinée à 6 heures du matin, a un manque décevant de viande pour le petit déjeuner, se rend dans son atelier de menuiserie à Los Angeles, fait de l’exercice avec sa femme Megan Mullally, et plus encore.

Articles sympas du Web: