Morrissey a sorti Je ne suis pas un chien sur une chaîne, son album solo 13

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. a12

New York. Morrissey sort son treizième album solo en studio, Je ne suis pas un chien sur une chaîne. Cet album représente leur troisième sortie sur le label BMG et suit l’album de couverture de l’année dernière California Son, qui est arrivé quatrième dans les charts britanniques.

I Am Not a Dog on a Chain a été produit par le lauréat d’un Grammy Award Joe Chicarelli (Beck, The Strokes, The Killers) et enregistré lors de sessions au Studio La Fabrique à Saint-Rémy-de-Provence, France, et Sunset Sound, à Hollywood (États-Unis).

J’ai produit quatre albums studio pour Morrissey, explique Chicarelli, qui ajoute: C’est son album le plus audacieux et le plus aventureux à ce jour. Il a repoussé les limites une fois de plus, musicalement et lyriquement. Une fois de plus, il montre, en tant que compositeur et chanteur, qu’il est dans sa propre catégorie. En l’honneur de la vérité; Personne ne peut être Morrissey mais … Morrissey!

L’ancien chanteur des Smiths a annoncé la sortie de son nouvel album le 9 janvier, lorsqu’il a sorti le premier single, Bobby, Don’t You Think They Know? La chanson est une vedette de la légende de Motown Thelma Houston, qui est peut-être mieux connue pour son interprétation de Don’t Leave Me This Way, qui a culminé au Billboard Hot 100 en 1977.

Le 31 janvier, Morrissey a publié Love is on Its Way Out, deuxième aperçu, et le 21 février, il a sorti Knockabout World, une chanson entraînante avec des riffs de synthé, une électronique étincelante et des guitares sonores qui forment un orchestre de cordes euphoriques luxuriantes.

.