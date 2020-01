Mort de Marj Dusay: «Guiding Light», «Santa Barbara» Star meurt à 83 ans

HISTOIRES CONNEXES

L’actrice de feuilleton vétéran Marj Dusay, dont la longue liste de crédits télévisés de jour comprenait des passages sur Guiding Light, Santa Barbara, All My Children et Days of Our Lives, est décédée. Elle avait 83 ans.

Au cours de sa carrière de jour de plusieurs décennies, Dusay s’est imposée comme l’une des refondations les plus fiables de l’industrie. Dusay a fait ses débuts dans la mousse en 1983 lorsqu’elle a remplacé Carolyn Jones en tant que matriarche de Washington D.C., Myrna Clegg, au Capitole de CBS. Suite à l’annulation de cette émission en 1987, Dusay a rejoint Santa Barbara de NBC, où elle a repris le rôle de la mère mentalement instable de Mason Capwell, Pamela, de l’actrice Shirley Ann Field. En 1993, elle a temporairement remplacé Louise Sorel en tant que méchante Vivian Alamain sur Days of Our Lives de NBC, après quoi elle a succédé à Beverlee McKinsey en tant que Guiding Light d’Alexandra Spaulding CBS, un rôle qu’elle a joué de temps en temps de 1993 à 2009 et qui a gagné elle une nomination aux Emmy Daytime 1995 pour l’actrice principale exceptionnelle.

C’est en 1999 que Dusay a finalement créé son premier rôle de feuilleton en incarnant la méchante Vanessa Bennett (mère de (Leo de Josh Duhamel et David de Vincent Irizarry) sur All My Children d’ABC. Elle a quitté le savon en 2002.

Avant de se faire un nom dans le monde du savon, Dusay a fait de fréquentes apparitions en prime time, notamment sur Star Trek (en tant qu’étranger Kara) et The Facts of Life (en tant que mère de Blair, Monica).

