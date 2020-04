Mort Drucker, illustrateur du magazine Mad, décède à 91 ans

▲ Image dédicacée de Drucker.Photo Mad-Magazine-Drucker-Book-Poster

Journal La Jornada

Vendredi 10 avril 2020, p. 5

New York – Mort Drucker, le caricaturiste du magazine Mad qui a parodié avec amour des politiciens, des célébrités et la culture populaire pendant des décennies, est décédé hier. Il avait 91 ans.

Drucker s’est senti mal la semaine dernière, avec des difficultés à marcher et à respirer, sa fille, Laurie Bachner, a rapporté à Ap. Il n’a pas précisé la cause du décès, mais a déclaré qu’il n’avait pas été testé pour le coronavirus. L’artiste est décédé à son domicile de Woodbury, New York, à côté de sa femme de plus de 70 ans, Barbara.

Je pense que mon père a eu la meilleure vie que l’on puisse demander, a déclaré Bachner. Il a épousé la seule femme qu’il aimait et a pu gagner sa vie en faisant ce qu’il adorait.

Le magazine Mad était une institution culturelle pour des millions de personnes de la génération d’après-guerre et Drucker était une institution à Mad. Né à New York, il a rejoint la publication à ses débuts, au milieu des années 1950, et y a travaillé jusqu’au XXIe siècle. Peu d’événements ou de personnalités publiques importantes ont échappé aux satires de Drucker, qui ont capturé Star Trek et The Godfather à Steve Martin et Jerry Seinfeld.

Avec de grands coups de pinceau, il a reproduit toutes les rides, fissures et traits frappants. Les mâchoires prononcées de Kirk Douglas et Jay Leno semblaient plus grandes; Les oreilles de Barack Obama ressemblaient à des ailes sur le point de prendre leur envol. Être dessiné par Drucker est devenu une sorte de rite d’initiation dans l’industrie du divertissement: Michael J. Fox a dit un jour à l’intervieweur Johnny Carson qu’il savait qu’il avait réussi quand il est apparu dans un dessin animé Drucker.

Les fans de Drucker comprenaient également le créateur de Peanuts (Snoopy) Charles M. Schulz et le cinéaste de Star Wars George Lucas, qui dans les années 1970 a écrit une lettre à Mad en tant que fan, même si son Des avocats ont menacé de poursuivre pour une caricature de magazine, un procès qui n’a jamais été déposé.

Nixon et Mao, à la Washington National Gallery

En plus de Mad, Drucker a dessiné pour une campagne publicitaire de fruits et légumes pour le magazine Time, DC Comics, et le groupe de rock métal Anthrax lui a demandé de concevoir la couverture de son album State of Euphoria.

Certaines des illustrations de Drucker, dont l’une de Richard Nixon et Mao Tse-Tung jouant au tennis de table pour la couverture de Time, se sont retrouvées à la National Portrait Gallery de Washington. En 2017, Drucker a été intronisé au Temple de la renommée de la Society of Illustrators.

“Lorsque le magazine Mad est devenu une voix établie, quoique absurde, du courant culturel national, de nombreux maîtres visuels qui ont mis en valeur le contenu écrit du magazine sont finalement devenus des icônes en soi”, dit-il. une date du Hall of Fame.

«Certainement Mort Drucker s’est avéré être l’un des artistes les plus populaires du groupe qui est devenu collectivement connu sous le nom de Habitual Idiot Gang.

