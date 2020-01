Mort d’un clip d’auteur mettant en vedette Ben Kingsley

Clip Intrigo exclusif: Death of an Author avec Ben Kingsley

ComingSoon.net a un clip exclusif du drame policier mystérieux de Lionsgate Intrigo: la mort d’un auteur, avec Sir Ben Kingsley, oscarisé (Gandhi, Maison de sable et de brouillard, Bête sexy). Vous pouvez consulter le clip exclusif maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Basé sur le best-seller mondial de Hakan Nesser, Intrigo: la mort d’un auteur est le premier film d’une anthologie de trois films dépeignant des portraits intimes de crimes liés par des thèmes d’intentions meurtrières, de mensonges exposés, de secrets enfouis, de vengeance, d’expiation et de passés revenant hanter ceux qui pensaient leur avoir échappé, le tout contre le superbe décor européen de Maardam.

Dans Mort d’un auteur, après qu’un auteur du nom de David (Benno Fürmann) ait comploté le meurtre apparemment accidentel de sa femme, son corps n’est jamais retrouvé et il est convaincu qu’elle est toujours en vie. Pendant ce temps, alors que David traduit le dernier roman d’un écrivain décédé mystérieusement, il se retrouve attiré par la veuve sensuelle de l’homme. Réalité ou fiction, vie ou mort… dans ce conte, rien n’est certain.

Avec également Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Captain Marvel), Andrew Buchan (Tout l’argent du monde) et Jeff Fahey (Perdu, Justifié), les Intrigo les films sont des thrillers mystérieux remplis de rebondissements qui examinent les recoins les plus sombres et les plus complexes de la nature humaine.

Intrigo: la mort d’un auteur, réalisé par Daniel Alfredson (La fille qui jouait avec le feu, La fille qui a frappé le nid du frelon) qui a co-écrit le scénario avec Birgitta Bongenheim, arrivera dans certaines salles et sur demande le 17 janvier.