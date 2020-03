Mort d’un homme à cause d’un hantavirus en Chine

Mexico.- Au milieu de la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus Covid-19, des alertes dans une province de la Chine ont déclenché la mort d’un homme à cause d’un hantavirus.

Selon le Global Times, la victime a perdu la vie en montant dans un bus de la province du Yunnan avec 32 autres personnes, elles ont été évaluées pour exclure la présence de la maladie.

La nouvelle a déclenché la panique parmi la population après être devenue une tendance sur Twitter et dans divers médias, malgré le fait qu’il ne s’agit pas d’un virus qui se transmet de personne à personne.

L’hantavirus est principalement transmis par les rongeurs des champs par le biais d’un virus en aérosol qui provient de l’urine, des matières fécales, de la salive et moins souvent d’une morsure d’un rongeur infecté, ce qui rend sa propagation difficile.

Vous êtes intéressé: Wuhan revient à la normale

Il est constamment confondu avec une grippe, car certaines des conditions sont les suivantes: fortes douleurs musculaires, fièvre, maux de tête et même diarrhée mélangée à des frissons, lorsqu’elle est compliquée au fil du temps, une détresse respiratoire se produit, elle peut provoquer décès s’il n’est pas traité à temps et en l’absence de traitement.

En Amérique, il existe une sorte d’appel du «nouveau monde» qui provoque le syndrome pulmonaire (SPP). En Argentine et au Chili, des cas d’un sous-type nommé “virus andin” ont été signalés. En Europe et en Asie, il est connu sous le nom de hantavirus du «vieux monde» et il provoque une fièvre hémorragique avec syndrome rénal (HFRS).

Depuis 1993, date à laquelle le virus a été reconnu, et jusqu’en 2016, plus de 6 300 cas ont été enregistrés dans les pays de la région. Les taux de mortalité peuvent aller jusqu’à 60% et aucun traitement n’est disponible.

JAHA