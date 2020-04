Mort pour Covid-19 Kumiko Okae, actrice Pokemon et Studio Ghibli

Ce sera un autre jour de deuil pour les fans d’anime, qui commémoreront la mort de l’actrice Kumiko Okae au Japon. Selon un rapport de ComicBook, ce matin, la mort d’Okae a été confirmée à 63 ans, en raison d’une série de complications causées par le redouté Covid-19.

Selon le rapport, Okae a commencé à montrer les symptômes du nouveau coronavirus le 3 avril. Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein en janvier dernier et a depuis subi une radiothérapie. Son cancer, combiné à son âge, fait d’elle une patiente à haut risque de complications graves du coronavirus. Elle était considérée comme immunodéprimée.

Après avoir présenté les symptômes début avril, trois jours plus tard (le 6 avril), elle a été emmenée à l’hôpital où elle a rapidement été testée positive pour Covid-19. Près de deux semaines plus tard, il est décédé “après une rude bataille”.

Okae est surtout connu pour sa participation à The Cat Returns (2002) de Studio Ghibli. Dans ce film, il était chargé de donner vie à la mère Haru. Mais plus tard, elle a sauté dans une autre franchise célèbre pour devenir Jenny, dans Pokémon: Lucario et le mystère de Mew (2005).

Au Japon, 299 personnes infectées par un coronavirus sont décédées.

