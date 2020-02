Mortal Kombat 11 aurait ajouté Michael Myers et plus avec Kombat Pack 2

Tandis que Mortal Kombat 11 les fans attendent toujours avec impatience l’ajout du personnage final de Kombat Pack 1 à la liste du jeu de combat, il semble maintenant que l’anti-héros à capuchon cramoisi autrement connu sous le nom de Spawn sera loin du dernier ajout de DLC que NetherRealm a prévu pour l’avenir et au-delà.

C’est selon l’apparition d’une nouvelle fuite sur 4Chan, au moins, qui prétend avoir une connaissance interne des plans du développeur pour le reste de 2020. Comme repéré par YouTuber Dynasty, le poste en question – fourni, sans surprise, par un anonyme utilisateur – fait plusieurs révélations massives qui, si elles sont vraies, révéleraient que NetherRealm prévoit de soutenir Mortal Kombat 11 avec du nouveau contenu au moins jusqu’en 2021. Leur source interne à l’équipe de développement, disent-ils, a révélé que, après la sortie de Spawn, un deuxième pack Kombat sera annoncé.

Quant à ce qui sera inclus dans le laissez-passer de saison hypothétique, eh bien, nous vous laisserons choisir les noms familiers par vous-même via la galerie ci-dessous.

Cliquer pour agrandir

En plus de réintroduire plusieurs piliers de la série tels que Fujin (qui a été nommé précédemment par une fuite non liée), Sheeva et Sektor d’ici 2021, la publication affirme également que deux autres personnages invités du monde du cinéma d’horreur rejoindront le casting. Ash Williams d’Evil Dead serait l’un de ceux-ci et aurait été exprimé par Bruce Campbell lui-même. La star d’Halloween Michael Myers est mentionnée comme la deuxième, et sera censée sortir pour MK11 en octobre pour coïncider avec la date de sortie de Halloween Kills plus tard cette année.

Compte tenu du fait que NetherRealm a une histoire légendaire d’inclure des icônes de films d’horreur (Mortal Kombat X présentait à la fois Leatherface et Xenomorph) dans son bagarreur phare, tous les éléments ci-dessus sont certainement des inclusions plausibles. S’ils le seront, d’autre part, c’est une tout autre affaire, et les fans devraient, pour le moment du moins, considérer cette dernière fuite comme un peu plus qu’une liste de souhaits plutôt qu’un évangile.

De retour dans le domaine du futur contenu confirmé pour Mortal Kombat 11, le sixième et dernier personnage de Kombat Pack, Spawn, devrait arriver dans le jeu le mois prochain, et le gameplay devrait arriver dans quelques semaines à peine. Voir ici pour tous les détails.

Source: 4Chan (via YouTube)