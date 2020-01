Mortal Kombat 11 lance une bande-annonce de gameplay Joker

Des mois après sa révélation initiale, le Joker est enfin prêt à entrer dans le Mortal Kombat 11 arène. NetherRealm Studios a publié une nouvelle bande-annonce de gameplay Joker qui révèle que le Clown Prince of Crime fera ses débuts le 28 janvier pour les abonnés Early Access. Tout le monde peut ajouter Joker à sa programmation une semaine plus tard, le 4 février.

Le style de combat de Joker est différent de ses apparitions précédentes dans Mortal Kombat contre DC Universe et Injustice 2. Avec une pléthore de coups de poing et de coups de pied, Joker utilise ses «merveilleux jouets». Ceux-ci incluent une poupée ventriloque Batman qui peut tirer des balles et des roquettes, un Jack-In-the-Box explosif, une paire de gants de boxe extensibles et son aiguisé canne.

Quant à sa voix. Richard Epcar incarnera le Joker dans le match. Il a également exprimé Joker dans Injustice 2 et le DC Super Friends séries.

La bande-annonce présente le style brutal de Joker, en particulier en ce qui concerne ses combos et ses mouvements aux rayons X. Quant à sa fatalité, elle commence comme une amitié ET devient quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sanglant.

En plus de Joker, un nouveau Mortal Kombat 11 le pack de skins arrivera également le 28 janvier. Le pack de skins DC Elseworlds propose des costumes alternatifs comprenant Scarecrow, Killer Croc et Catwoman. Par exemple, Geras recevra également un skin Darkseid spécial avec le nom de famille «Time Lord of Apokolips». Les fans pourront les voir à la fin de la bande-annonce.

Joker est le cinquième personnage à rejoindre Mortal Kombat 11Pack de contenu téléchargeable. Auparavant, les favoris des fans comme Shang Tsung, Sindel et Nightwolf étaient sortis, ainsi que le T-800 de Terminator: Dark Fate. Le dernier kombatant, Todd McFarlane’s Frayer, devrait faire ses débuts ce printemps.

