‘Mortal Kombat 11’ révèle la mort brutale d’un nouveau Joker

Mortal Kombat 11 a dévoilé une toute nouvelle séquence de fatalité pour les joueurs combattant en tant que Joker.

Le Joker est le dernier combattant que les joueurs peuvent obtenir dans le cadre du contenu téléchargeable de Mortal Kombat 11, et la deuxième séquence de décès du méchant a été révélée en ligne. Parallèlement au Joker, Warner Bros.et NetherRealm Studios introduisent également d’autres skins de personnages méchants dans Mortal Kombat 11 afin que les joueurs puissent combattre en tant que Batman Who Laughs, Killer Croc, Catwoman et Apokolips.

Les nouvelles images du Joker de Mortal Kombat 11 proviennent de “Mitsuownes” sur Twitter, révélant le méchant vêtu d’un costume orange et rouge vif, avant de montrer le méchant qui frappe à travers la poitrine de son adversaire. Le Joker de Mortal Kombat 11 place ensuite un jack-in-the-box à l’intérieur de la plaie béante. Il tire dans la tête de l’adversaire alors que Joker célèbre avec joie. Regardez les images du Joker de Mortal Kombat 11 avant son arrivée en jeu le 28 janvier.

Le deuxième décès du Joker. pic.twitter.com/5TuKtWbTlT

– Mitsuownes (@Mitsuownes) 21 janvier 2020

Que pensez-vous du Joker de Mortal Kombat 11? Êtes-vous excité de combattre en tant que méchant ionique? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

La franchise Mortal Kombat a été lancée avec le premier jeu vidéo en 1992 et s’est depuis élargie pour inclure plusieurs suites. Les détails de l’intrigue du nouveau film Mortal Kombat sont actuellement inconnus, bien que les jeux vidéo se concentrent sur une liste de personnages de différents domaines qui se battent pour la suprématie.

Le jeu vidéo a d’abord été adapté en un long métrage Mortal Kombat réalisé par Paul W. S. Anderson. Le film a gagné un total mondial de 122 millions de dollars et est largement considéré comme l’une des meilleures adaptations d’un jeu vidéo.

Réalisé par Simon McQuoid à partir d’un scénario écrit par Greg Russo, Mortal Kombat met en vedette Ludi Lin dans le rôle de Liu Kang, Mehcad Brooks dans le rôle de Jax, Tadanobu Asano dans le rôle de Raiden, Sisi Stringer Mileena, Joe Taslim dans le rôle de Sub-Zero et Lewis Tan dans un rôle non divulgué.

Mortal Kombat devrait sortir en salles le 15 janvier 2021.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

