Mortal Kombat 11 Spawn Kombat Kast Stream annoncé

En ce qui concerne NetherRealm Studios, vous ne pouvez jamais avoir trop d’une bonne chose.

En moins d’une semaine, Mortal Kombat 11 les joueurs auront enfin un accès tant attendu au prochain invité du jeu de combat sous la forme de Spawn. L’anti-héros, une création emblématique du vétéran de la bande dessinée Todd McFarlane, envahit le jeu la semaine prochaine, suivi sans aucun doute d’un raz de marée de battage médiatique et d’anticipation. Les fans ont eu leur premier aperçu du personnage en jeu au cours du week-end à Final Kombat à Chicago et bien que ce teaser était plus que suffisant pour amener les portefeuilles à ouvrir, il reste encore beaucoup à venir avant le jour de la sortie.

Annoncé hier, NetherRealm a confirmé que le dernier épisode de Kombat Kast – où les membres de l’équipe de développement discutent des mises à jour à venir – devrait avoir lieu plus tard dans la journée, le 11 mars sur Twitch, ce qui donnera au public un «regard en profondeur sur Spawn . “

Nous examinons en détail Spawn demain, à 15 h 00 HAC. Vous ne voudrez pas manquer celui-ci! #KombatKast # MK11 https://t.co/1JfiaXY8kP pic.twitter.com/dS1g3bAfeA

– Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 10 mars 2020

Cliquer pour agrandir

En supposant que la diffusion suit les épisodes précédents consacrés à Joker et Terminator, ceux qui écoutent peuvent s’attendre à une ventilation des différents combos de Spawn ainsi qu’à un premier aperçu d’autres éléments plus techniques tels que les données de trame. Avec un peu de chance, le studio profitera également de l’occasion pour révéler certaines des brutalités du personnage et, bien sûr, peut-être même un aperçu de cette seconde Fatality insaisissable qui, si elle est même à moitié aussi horrible que la première, exigera une tournée de applaudissements.

Spawn est sorti le 17 mars pour les propriétaires de Kombat Pass, tous les autres y étant autorisés une semaine plus tard. Au moment de l’écriture, l’alter ego d’Al Simmons est le dernier combattant DLC connu pour rejoindre Mortal Kombat 11, bien que des rumeurs d’une deuxième saison de modules complémentaires fassent déjà le tour en ligne. Voir ici pour tout ce que nous savons jusqu’à présent.