Mortal Kombat arrive sur Netflix en avril

Combat mortel les fans d’humeur pour une forte dose de nostalgie voudront maintenir leurs abonnements Netflix jusqu’en avril.

Dans le cadre de sa mise à jour mensuelle confirmant les nouveaux arrivants et ceux qui partent, le service de streaming a confirmé que l’aventure originale en direct sera disponible sur la plateforme à partir du mois prochain. Sorti en 1995, Mortal Kombat n’était que le deuxième film à être réalisé par Paul WS Anderson, ce qui a lancé sa carrière en tant que gars incontournable pour les adaptations de jeux vidéo tels que la série en six parties Resident Evil et la production à venir basée sur Capcom’s Monster Hunter .

Quant à Mortal Kombat, bien qu’il n’ait jamais été en lice pour le nettoyage lors des cérémonies de remise des prix, le film, basé sur la série bien-aimée de NetherRealm du même nom, est souvent considéré comme l’un des premiers du genre à ne pas rencontrer l’universel la dérision, et non seulement des interprétations fidèles de personnages tels que Scorpion et Liu Kang, mais aussi des pièces de théâtre impressionnantes et un jeu passable.

Selon les normes d’aujourd’hui, c’est un plaisir coupable apprécié par les fans chevronnés, bien que ceux qui recherchent quelque chose d’un peu, disons, approprié aux goûts modernes n’auront pas à attendre longtemps. Le redémarrage tant attendu de Warner Bros devrait arriver dans les cinémas l’an prochain, le coproducteur Todd Garner promettant que le film coté R sera une fidèle narration des jeux.

Et ce n’est pas tout. Le film d’animation Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge sortira le mois prochain. Mélangeant un art magnifique dessiné à la main avec des techniques modernes, le bref détail de la vie du Scorpion en tant que Hasashi Hanzo et la trahison qui a conduit à sa renaissance en tant que spectre redoutable asservi par le sorcier maléfique Quan Chi. Si vous ne l’avez pas déjà fait, faites-vous plaisir et consultez la bande-annonce ici.

Quant à la franchise de jeu de base de NetherRealm, la dernière itération, Combat mortel 11, a récemment accueilli un personnage invité très spécial dans ses rangs.