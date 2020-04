Mortal Kombat Legends: Clip de vengeance de Scorpion, détails Blu-ray publiés

Nouvelles photos et premier clip officiel du film d’animation de Warner Bros. Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion ont chuté en prévision de l’arrivée du film sur Digital à partir du 12 avril 2020 et sur 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack et DVD le 28 avril 2020 de Warner Bros. Home Entertainment. Découvrez le clip et les images ci-dessous, y compris les images clés 4K UHD, et pré-commandez votre copie ici!

Basé sur le jeu à succès mondial créé par Ed Boon & John Tobias, Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion met en lumière le tournoi unique entre les champions d’Outworld et d’Earthrealm – une compétition qui déterminera en fin de compte le sort de la Terre et de tous ses citoyens.

Lord Raiden, protecteur d’Earthrealm, doit rassembler les plus grands combattants de son royaume pour le défendre du mal Shang Tsung dans la bataille pour mettre fin à toutes les batailles – Mortal Kombat!

La vengeance du scorpion stars Joel McHale comme Johnny Cage, Jennifer Carpenter comme Sonya Blade, Jordan Rodrigues comme Scorpion & Hanzo Hasashi, Steve Blum comme Sub-Zero, Artt Butler comme Shang Tsung, Darin De Paul comme Quan Chi, Robin Atkin Downes comme Kano, David B. Mitchell comme Raiden, Ike Amadi comme Jax Briggs, Kevin Michael Richardson comme Goro, Gray Griffin comme Kitana & Satoshi Hasashi et Fred Tatasciore comme Demon Torturer.

Le film est réalisé par Ethan Spaulding (Batman: Assaut sur Arkham) et est écrit par Jeremy Adams (Teen Titans Go! Contre. Teen Titans, Surnaturel).

