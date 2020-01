Mortal Kombat revient avec un film d’animation, la vengeance du Scorpion

Mortal Kombat revient avec un film d’animation, Scorpion’s Revenge

La prochaine action en direct Combat mortel le redémarrage peut être le principal sujet de conversation entre les fans de la franchise. Mais maintenant, il semble que Warner Bros.Animation soit sur le point de participer à certaines de ces actions également. Selon The Hollywood Reporter, le studio vient d’annoncer le casting vocal d’un prochain film d’animation, Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion.

Joel McHale et Jennifer Carpenter incarneront le nouveau film en tant que voix derrière Johnny Cage et Sonya Blade, respectivement. McHale est bien sûr connu pour son rôle sur Communauté ainsi que l’hébergement La soupe. Pendant ce temps, Carpenter a joué sur Dexter pendant huit saisons. Plus récemment, elle est apparue sur NBC L’ennemi à l’intérieur; qui a été annulé après seulement une saison l’année dernière.

De plus, Warner Bros.a complété le casting de soutien avec des noms familiers du domaine de l’animation jouant d’autres personnages préférés des fans. La liste comprend Jordan Rodrigues en tant que Lui Kang; Patrick Seitz comme Scorpion / Hanzo Hasashi; Steve Blum comme Sub-Zero; Artt Butler comme Shang Tsung; Darin De Paul comme Quan Chi; Robin Atkin Downes comme Kano; David B. Mitchell comme Raiden; Ike Amadi en tant que Jax Briggs; Kevin Michael Richardson comme Goro; Gray Griffin comme Kitana et Satoshi Hasashi; et Fred Tatasciore en tant que tortionnaire démoniaque.

Ethan Spaulding réalise Reveng du Scorpione. Auparavant, Spaulding a travaillé avec Warner Bros. sur une paire de films DC directs sur DVD: Batman: Assaut sur Arkham et Justice League: Trône d’Atlantis. Il dirigera le nouveau film à partir d’un scénario de Jeremy Adams, un Surnaturel vétéran qui a récemment abordé Teen Titans Go! Contre. Teen Titans.

Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion est toujours sans date de sortie spécifique. Cependant, il arrivera au premier semestre de cette année.

Que pensez-vous de la distribution de voix pour le nouveau film d’animation Combat mortel film? Donnez-nous vos impressions dans la section commentaire ci-dessous!