Mortal Weapon 5 avec Danny Glover et Mel Gibson est maintenant officiel

Mel Gibson, Danny Glover et le directeur de l’arme mortelle originale, Richar Donner, seront de retour pour un cinquième, livraison nostalgique et puissante de la saga, selon un rapport de Screenrant.

Pendant un certain temps (2008), des rumeurs ont commencé à circuler concernant un cinquième épisode de Lethal Weapon, selon les rapports, l’écrivain Shane Black, scénariste du premier film, avait un script prêt et cherchait Gibson, Glover et Donner pour J’ai réussi à faire le nouveau film, mais les protagonistes du film avaient dit qu’ils n’étaient plus intéressés à faire un autre film de la série.

Maintenant, nous savons que l’argent et un script attrayant peuvent faire des miracles dans l’industrie hollywoodienne et maintenant tout le monde est prêt pour que Lethal Weapon 5 ait lieu.

Selon JoBlo, lors d’une table ronde avec Dan Lin, le producteur chevronné des films Deadly Weapon, il a déclaré que non seulement l’échafaudage est en mouvement pour un cinquième épisode, mais Gibson, Glover et Donner sont déterminés à revenir.

Lin dit:

«Nous essayons de faire le dernier film Mortal Weapon. Et Dick Donner reviendra. Le casting d’origine reviendra. Et c’est tout simplement incroyable. L’histoire elle-même est très personnelle pour lui. Mel et Danny sont prêts, il s’agit donc du script. »

La déclaration de Lin nous fait penser qu’ils envisagent peut-être d’utiliser un autre script que Black’s 2008 ou, peut-être, de faire quelques ajustements car, après tout, les trois mousquetaires ne sont pas les mêmes que 20 ans plus tard .

Il ne reste plus qu’à attendre que tout soit déjà signé, prêt à commencer la production et alors obtenez une date de sortie.

.