Mother La mère de Beyoncé révèle qu’elle attend plus de petits-enfants

Instagram

Tina Knowles-Lawson avoue qu’elle a très hâte de redevenir grand-mère

Se pourrait-il que plus d’enfants viennent de Beyoncé et Jay-Z? C’est du moins ce que veut la mère de la chanteuse, Tina Knowles-Lawson.

La femme d’affaires de 66 ans a avoué au magazine US Weekly qu’elle voulait plus de petits-enfants et a déclaré qu’elle était “impatiente” de voir que ses filles bien-aimées Beyoncé ou Solange auraient plus d’enfants à l’avenir.

«Bien sûr, je veux plus de petits-enfants! Passez du temps avec eux [es la mejor parte]. Ils me font rire et me font du bien. Ils vous aiment inconditionnellement », a déclaré la femme.

Lawson a actuellement quatre petits-enfants: Blue Ivy, des jumeaux de huit et deux ans, Rumi et Sir, de Beyoncé, et son petit-fils adolescent de 15 ans, Daniel Julez.

Dans la même interview, Tina en a profité pour féliciter sa fille Solange d’être «une âme créative et énergique»:

«Laissez-moi vous dire quelque chose sur Solange… Elle a quitté l’utérus en sachant exactement qui elle était. Solange a toujours été une âme créative et énergique. Il est né avec l’esprit brûlant de sa mère », dit-il.