Mother La mère de Taylor Swift combat une tumeur au cerveau

Taylor Swift et sa maman Andrea

La chanteuse dit que sa famille est confrontée à un tout nouvel ensemble de problèmes avec l’état de sa mère Andrea.

La mère de Taylor Swift lutte contre une tumeur au cerveau, a confirmé le chanteur.

La mère de la star, Andrea, a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer du sein en 2015, et l’année dernière (2019), il a été révélé que la maladie était revenue, avec Taylor écrivant la chanson Soon You Better, de son album Lover , sur la bataille contre la maladie.

Dans une nouvelle entrevue avec Variety, Taylor a confirmé que, pendant le traitement d’Andrea, les médecins avaient découvert une tumeur dans son cerveau, présentant un ensemble de problèmes complètement nouveaux que la famille n’avait pas connus auparavant.

“Les symptômes de ce qu’une personne traverse quand elle a une tumeur au cerveau ne ressemblent en rien à ce que nous avions auparavant avec son cancer”, a-t-il déclaré. “C’est donc une période vraiment difficile pour nous en tant que famille.”

Taylor a confirmé au magazine que les problèmes de santé de sa mère étaient la raison pour laquelle il ne ferait pas une tournée complète pour soutenir “Lover” l’été prochain (2020).

Au lieu de cela, la star fait quatre rendez-vous Lover Fest à Los Angeles et Foxborough, Massachusetts en juillet, après un festival de 12 dates en Europe et en Amérique du Sud, permettant à Taylor de se concentrer sur les questions familiales pour le reste de la année.

«C’est une année où je dois être là pour ma famille; il y a beaucoup de points d’interrogation au cours de l’année prochaine, donc je voulais m’assurer que je pouvais rentrer à la maison », a-t-il déclaré l’an dernier à Billboard.

