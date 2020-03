Moviefone vendu pour près de 1,1 million de dollars en faillite MoviePass / Film

Moviefone existe depuis 1989, popularisé comme un service téléphonique automatisé qui proposait des séances de cinéma à une époque où Internet n’existait pas. Alors que l’ère de l’information avançait, Moviefone a créé une présence en ligne et, ces dernières années, attirait toujours plus de six millions de visiteurs mensuels uniques toujours à la recherche d’heures de cinéma, de billets, de bandes-annonces et de plus d’informations sur le divertissement.

Mais maintenant, Moviefone n’est qu’un actif vendu au milieu de la faillite du MoviePass, aujourd’hui disparu.

The Wrap a un mot sur Moviefone vendu pour 1,075 million de dollars de mise en faillite par Helios & Matheson Analytics, la société propriétaire du service d’abonnement aux billets de cinéma MoviePass. Le site autrefois prospère a été repris en 2018 par Oath (AOL et Yahoo) pour un total de 23 millions de dollars, dont 1 million de dollars en espèces et 14 millions de dollars en options sur actions Helios et Matheson. Mais c’était une forte baisse par rapport à la valeur de Moviefone.

En 1999, Moviefone a été acheté pour 338 millions de dollars en actions par AOL. De là, ils se sont associés à MovieTickets.com avant d’être absorbés par ce dernier en 2004. Moviefone est ensuite passé à Fandango en 2012 avant de se retrouver avec MoviePass. Plus récemment, l’entreprise était dirigée par une seule personne après la mise en faillite d’Helios & Matheson Analytics.

Évalué à 4379504 $ aussi récemment que le mois dernier, Moviefone a été acheté à un prix d’aubaine par Born In Cleveland LLC, bien que ce ne soit pas clair ce qu’ils ont l’intention de faire avec l’achat, ni même ce que fait cette entreprise. Le finaliste était FOMOPOP Inc., une société d’édition numérique qui offre des informations sur les services de streaming.

Lorsque MoviePass a récupéré Moviefone, ils ont déclaré dans un communiqué:

«Cet alignement naturel entre MoviePass et Moviefone nous aidera à accroître considérablement notre base d’abonnés et à étendre notre plateforme de marketing et de publicité pour nos studios et nos marques partenaires. Moviefone est une ressource incontournable pour les amateurs de divertissement depuis des années, et nous sommes ravis de renforcer sa présence et d’intégrer cette plate-forme emblématique dans l’écosystème du divertissement du futur. “

Quant à l’avenir de Moviefone, en particulier en cette période tumultueuse pour l’industrie du divertissement où il n’y a pas de salles de cinéma ouvertes, nous devrons attendre et voir.

