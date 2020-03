Movistar +, Orange TV, MásMóvil et Yoigo proposent du contenu télévisé gratuit pendant la crise des coronavirus

La crise sanitaire des coronavirus a conduit à des précautions extrêmes pour éviter les contacts inutiles et donc les infections. La principale mesure de rétention qui a été appliquée a été la mise en quarantaine à domicile, en essayant de sortir uniquement pour ce qui est strictement nécessaire. Pour cette raison, les plateformes mobiles ont renforcé leur contenu télévisuel face aux longues heures passées à la maison.

Movistar + et Orange TV

Movistar + a augmenté son offre de contenu grâce à la plate-forme Movistar + Lite, qui permet à tout utilisateur de visualiser le contenu du groupe quel que soit l’opérateur. De cette façon, et jusqu’au 30 avril, pendant 30 jours, ils pourront accéder au contenu gratuit déjà offert, comme les productions originales de Movistar + et les chaînes # 0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central et AMC, maintenant rejoint par Disney Jr pour enfants, Disney XD, Disney Channel, Nick Jr, Nickelodeon, Cartoon Network, Panda et Baby TV.

Orange TV a rejoint cette initiative lancée par Movistar +, création d’un package avec du contenu pour enfants appelé “Infantil Max” qui sera disponible gratuitement pendant un mois pour vos clients. D’autre part, l’opérateur a également augmenté les gigaoctets pour ses clients gratuitement, ainsi que plateformes numériques renforcées dans lequel il promeut la numérisation et l’étude en ligne pour les étudiants.

MásMovil et Yoigo se joignent à la cause

Bien que seulement pour ses clients, MasMóvil et Yoigo ont également renforcé leur contenu télévisé. Ainsi, le premier opérateur propose trois mois de Sky TV sans frais supplémentaires, tandis que le second mise également sur l’offre de Sky TV à ses clients dans le même temps, ajoutée à la plateforme FlixOlé dans un délai de trois mois.

