Movistar + se rendra à Cuba avec ‘Habanos’, la nouvelle série originale du scénariste de ‘Tomorrow’

La nouvelle série originale Movistar +, ‘Habanos’, nous emmènera dans le monde des plantations de tabac cubaines des années trente. Selon les mots de son créateur, Alejandro Hernández, ce projet sera chargé “d’épopée, d’aventures, d’amours impossibles et de révolution” et sera un “Portrait de Cuba avec ses vertus et ses misères, ses désirs et ses faiblesses“, avec en toile de fond la culture du tabac, si installée au sein de la société du pays caribéen, où le tournage de la série aura lieu cette année.

Alejandro Hernández, scénariste de «Habanos»

«Habanos», la nouvelle collaboration entre la plate-forme audiovisuelle de Telefónica et Hernández, qui auparavant a signé les scripts des miniséries ‘Tomorrow’ et ‘The invisible line’ et du film “Tant que la guerre dure”. A cette occasion, l’idée vient du producteur de Wanda Films José María Morales, puis développé par Hernández, d’origine hispanique cubaine, qui avec ce travail, il entreprend un voyage à ses racines.

L’intrigue tourne autour de Carlos Ramos, qui se rend à La Havane dans les années trente, alors que la capitale cubaine bat son plein. Le protagoniste, un acteur espagnol, traverse l’Atlantique après avoir accepté la proposition d’un homme d’affaires de supplanter son identité à côté du Lahera, icône de l’industrie du tabac de l’île. Au sein de cette puissante famille, il rencontre la fille, Hilda, qui compliquera un travail qui semblait aussi simple que de voyager au paradis pour profiter de privilèges inhabituels.

Collaboration internationale

Pour le moment, ils n’ont pas transcendé les détails de la distribution de “ Habanos ”, mais Movistar + a confirmé que le personnage de Hilda sera joué par une actrice cubaine qui sera sélectionnée à travers un processus de casting exhaustif qui est déjà en cours de développement. En outre, Hernández a assuré qu’après avoir enquêté sur la réalité cubaine il y a un siècle, il a contacté le cinéaste primé Manuel Martín Cuenca, qui l’a aidé à développer le scénario des six épisodes de la série, en répétant une collaboration qui a déjà été donnée dans des titres tels que “L’auteur” ou “Cannibal”.

