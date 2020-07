MUdaL, rencontre virtuelle sur les défis et les options de la musique

▲ Hier, le MUdaL, une série de conférences, d’ateliers et de conférences sur les nouvelles opportunités numériques dans l’industrie musicale, a été présenté sur différentes plateformes les 16 et 17 juillet 2016. Photo d’écran

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 4 juillet 2020, p. 6

Lors d’une conférence de presse tenue sur différentes plateformes, les activités à mener par le MUdaL –Music & Digital transformation in Ibero-America– qui réuniront plus de 30 personnalités de différents domaines, qui donneront des conférences, des ateliers virtuels, des discussions pour tracer de nouvelles dynamiques, ont été annoncées. et les développements, conçus pour aider – avec les diffusions en direct – les participants profitent des nouvelles technologies pour continuer à développer leur base de fans, la gestion du réseau et les revenus en ces temps difficiles.

Dans la présentation pour les médias du MUdaL, dans le panel virtuel est apparu le directeur de la diffusion culturelle de l’Université de Guadalajara, Ángel Igor Lozada Rivero Melo; Octavio Arbeláez, de Maps; Anthony Churchman, de Music Ally, et le directeur de FIMPRO, Sergio Arbeláez.

Igor Lozada était en charge de faire la présentation: Nous voulons partager l’émergence de cette alliance face à la situation dans laquelle nous nous trouvons, l’enfermement de la pandémie, et c’est très curieux car dans l’environnement culturel et artistique nous disons que nous étions les le premier à être retiré de la circulation et le dernier à revenir. Cependant, pour la musique, cela a été différent parce qu’elle ne s’est pas arrêtée, eh bien, en personne oui; Mais depuis le début de l’internement, la musique est l’une des ressources les plus utilisées. Et surtout, la partie numérisation a tendance à marquer les modèles de développement de la musique, de la communication, de l’économie et de la socialisation. Cela a changé nos vies depuis le début des agrégateurs numériques et cette relation directe entre le musicien et les fans a démocratisé le contenu. Et à partir de là, cette initiative naît de se rencontrer et de faire quelque chose ensemble à l’échelle latino-américaine, car le besoin se fait sentir de partager nos expériences.

Pour sa part, Octavio Arbeláez, fondateur et directeur de CirculART et de Maps, a exposé le besoin d’alliances, surtout maintenant que nous vivons dans un monde d’interdépendances qui est devenu plus évident lorsque cette crise mondiale a éclaté. La réponse est que les réseaux coopératifs entre nous sont activés, car le processus de numérisation est déjà installé et coexistera dans les méthodes de création artistique en direct et sera une présence permanente dans les réseaux. Dans son discours, Anthony Churchman a souligné la présence de l’intelligence artificielle dans la création d’œuvres créées par des musiciens; Cette création mutuelle est une affaire du présent.

Sergio Arbeláez a évoqué le soutien au MUdaL de marques telles que Spotify et Linkfire Chartmetric, ainsi que la diversité des sujets à présenter lors de la réunion.

Il a souligné l’importance de panels tels que Sources de revenus, Alternatives en ligne, The Post Covid Music Industry, Digital Transformation, Copyright, Associativity & Technology – The Chilean bet – parmi d’autres questions intéressant les artistes, les promoteurs et les universitaires de musique. sur le réseau.

Le MUdaL aura lieu le jeudi 16 juillet et le vendredi 17 juillet de 9h30 à 13h30. Les inscriptions sont gratuites.