“Muddy Waters” de Pouya & Boobie Lootaveli est un banger centré sur la Floride

Pouya et Boobie Lootaveli ont des sons uniques qui se complètent très bien. Dans cet esprit, il ne devrait pas être surprenant que les deux Miami MC soient de fréquents collaborateurs qui portent leurs influences du Sud sur leur manche. Eh bien, le duo est de retour avec encore une autre piste qui est aussi incontestablement la Floride que le Daytona 500.

La chanson a utilisé des 808 lourds avec Pouya et Lootaveli offrant des flux uptempo. Il y a beaucoup de références aux gators et aux marécages floridiens, ainsi qu’aux bars typiques sur les femmes, l’argent et la drogue. Les deux versets commerciaux tout au long de la chanson et cela fait un banger simple et rapide avec une tonne de chimie à contourner.

Paroles de Quotable:

Miami, Floride, rien que des gators dans ça (eau)

Ne vous embêtez même pas, allez voir le papier, ils n’ont rien à (offrir)

La vie va bien, j’aimerais juste l’être (plus grand)

Mais je vais bien, je vais toujours mettre ma bite dans ta (fille)

.