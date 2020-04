‘Mulán’ a déjà une date de sortie

À la suite de l’annonce de plusieurs retards, Disney a annoncé de nouvelles dates pour ses films les plus attendus. Mulan y Veuve noire ils ont déjà une date de sortie.

Mulan, qui arriverait sur les écrans ce printemps, le fera désormais en été, ce classique d’animation en direct ouvrira ses portes le 24 juillet.

Alors que Black Widow, avec Scarlett Johansson, court jusqu’au 6 novembre.

Ces deux changements font deux victimes collatérales: Croisière dans la jungle, qui avec Dwayne Johnson et Emily Blunt devait être libéré en juillet et est maintenant reporté au 30 juillet 2021; et Eternals, qui avec Angelina Jolie et Salma Hayek allait voir le jour le 6 novembre et est maintenant reporté au 12 février 2021.

Mulan est l’une des sorties Disney les plus attendues cette année, il sortira en salles ce mois-ci, le 27 mars, mais l’héroïne asiatique devra attendre, car le coronavirus était plus puissant.

Et c’est que le marché asiatique est la clé de la collection de ce film.

DÉJÀ VU: Cinépolis Click dévoile ses premières en avril

Version live du classique d’animation Disney, Mulán raconte l’histoire d’une jeune femme courageuse qui risque tout, pour l’amour de sa famille et de son pays, de devenir l’un des plus grands guerriers que la Chine ait jamais connus.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Printemps sans cinéma

npq