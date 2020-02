Mulan devient le premier remake de Disney à obtenir la cote PG-13

Mulan serait le premier des remakes live-action de Disney à obtenir une cote PG-13 MPAA.

Mulan est le dernier remake en direct de Disney, mais il est clair depuis un moment que le film à venir adopte une approche différente. La plupart des remakes en direct de Disney ont jusqu’à présent ressemblé étroitement à leurs homologues animés. Mulan se débarrasse notamment de plusieurs éléments du film d’animation pour raconter une histoire plus ancrée.

Le remake de Mulan de Disney proposera à la place les chansons du film d’animation dans le cadre de la partition et ne présentera pas Mushu. Il y a maintenant un autre élément dans Mulan de Disney qui le distinguera des récents remakes de Disney. Selon les relations avec les exposants, le remake de Mulan de Disney a obtenu la cote PG-13 MPAA, «pour les séquences de violence». C’est la première fois qu’un remake de Disney live-action aura un classement PG-13.

Choc de notes.

Le MULAN en action de Disney obtient un PG-13: pour des séquences de violence.

– Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) 19 février 2020

Le classement PG-13 vous rend-il plus excité pour le prochain remake Mulan de Disney? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Disney’s Mulan:

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek, Mulan de Disney met en vedette Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee en tant que Böri Khan; Yoson An comme Cheng Honghui; avec Gong Li comme Xianniang et Jet Li comme empereur.

Disney’s Mulan sortira en salles le 27 mars 2020.

Source: Twitter

