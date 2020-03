Mulan en première malgré la menace du Coronavirus

Mulan ouvre malgré la menace du Coronavirus | Instagram

La nouvelle version du film sur le guerrier Disney, Mulan a fait sa première sur le Hollywood Walk of Fame, contournant l’alerte de la menace de Coronavirus.

Le nouvel événement a ajouté une grande aide malgré le fait que l’industrie cinématographique connaît des moments de tension comme de nombreux autres événements massifs pour le nouveau coronavirus, qui a également menacé l’annulation de ce premier ministre.

Le nouveau Mulan a fait sa première partout aux États-Unis, avec une présentation au Dolby Theatre, le siège annuel de l’Oscar.

Cependant, le géant Disney Il n’était pas intimidé et contre toute attente a présenté le film tant attendu, bien que l’annulation de la première ait été officielle en Chine, l’un des marchés les plus importants pour cette version avec des acteurs de chair et de sang de l’animation classique qui, bien qu’étant L’un des grands paris cinématographiques du printemps, il n’a pas pu esquiver la peur de la contagion de Covid-19.

Il convient de mentionner que la Chine est actuellement l’un des pays les plus touchés par ce virus qui a fait un grand nombre de vies humaines, le même pronostic qui s’est propagé dans plusieurs parties du monde, le deuxième endroit qui a souffert de cette menace est le Région Italie.

Le film, qui présentait l’un des plus gros budgets de l’usine Mickey mouse, arrivera en salles à la fin de ce mois, mais il a suspendu sa sortie dans une grande partie du territoire asiatique, qui à cette occasion et pour des raisons évidentes, est l’un des principaux objectifs de la société.

De plus, le bande Il a été annulé dans trois des pays les plus importants pour cette partie de la planète La Chine, le Japon et la Corée du Sud ne seront pas projetés pour le moment l’adaptation au grand écran de cette histoire traditionnelle chinoise.

Première américaine

Le public qui a assisté comprenait les principales personnalités Liu Yifei, l’héroïne titulaire dans le rôle de Hua Mulan, en plus des interprètes Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An et Utkarsh Ambudka.

De même, d’autres stars et le grand public se sont moqués de la nouvelle menace le maintien de la normalité, même presque aucun assistant avec un masque n’a été observé.

Parmi le public, le réalisateur du film, Niki Caro, a été observé, avec un travail estimé à plus de 250 millions USD, a converti l’adaptation d’une animation classique à une nouvelle version avec des acteurs et des scénarios réels plus chers à ce jour.

Il ne faut pas oublier que la bande Le roi lion créée en 2019 a dépassé 260 millions de dollars, mais elle a été entièrement réalisée par ordinateur avec des images hyperréalistes.

Dans les deux, comme Mulan et Le roi lion Ils font partie de la nouvelle stratégie de Disney pour moderniser et mettre à jour ses classiques et ceux-ci continuent d’être dans le goût des enfants et des adultes, comme cela a également été fait avec Aladdin et Dumbo.

.