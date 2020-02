‘Mulan’ est le premier remake de Disney Live-Action à recevoir une note PG-13

Disney continue de remporter l’or au box-office avec ses remakes en direct de classiques animés. Des films comme Aladdin, Beauty and the Beast et The Lion King ont attiré un public massif et relancé le cinéma pour les familles.

Le prochain film du studio, Mulan, fait déjà le buzz en raison de sa forte héroïne féminine à la tête de l’histoire et de la première note PG-13 pour un remake en direct de Disney.

Niki Caro, directrice de «Mulan» | Oscar Gonzalez / NurPhoto via .

Pas de Mushu?

Sur le point de sortir en salles le 27 mars, Mulan raconte l’histoire classique d’une jeune femme courageuse qui se déguise en homme pour prendre la place de son père malade dans l’armée impériale de Chine. Présentant un courage altruiste et un dévouement envers sa famille et son pays, Mulan devient l’un des guerriers les plus honorés de Chine. Niki Caro, qui a déjà plusieurs crédits de réalisateur à son nom, y compris Whale Rider et The Zookeeper’s Wife, est directrice, et l’actrice Yifei Liu décrit le rôle-titre.

Le volet live-action du film sera un grand départ de la version animée, qui a été exprimée par Ming-Na Wen et Eddie Murphy en 1998 et a été présentée comme une comédie musicale. Selon Forbes, l’interprétation dramatique de 2020 élimine l’acolyte comique du dragon et présente un méchant différent (la sorcière maléfique de Gong Li).

Ajout d’un numéro à la note

La Motion Picture Association of America a décidé de donner à Mulan 2020 une note de PG-13 en raison de «séquences de violence», selon le Hollywood Reporter. Ce film est le premier remake de films d’animation en direct Disney à recevoir une note supérieure à PG. Le studio d’action en direct de Disney n’a pas reçu la cote PG-13 depuis Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent pas d’histoires en 2017.

La bande-annonce du film dépeint différentes scènes de guerre et d’action, donnant l’impression que cette version de Mulan se concentrera davantage sur la bataille que l’héroïne a dû mener plutôt que d’aller dans le même sens que dans l’animation originale.

Les séquences d’action seront riches en arts martiaux, où Caro veut rester fidèle à la signification culturelle de l’histoire. «Dans tout mon travail centré sur des cultures qui ne sont pas les miennes, j’espère que cela se concrétisera, car c’est extrêmement important pour moi», a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter en 2017 sur l’importance de la précision culturelle. “Quand j’ai créé Whale Rider, j’ai vu que pour être spécifique et authentique, c’est pour être universel, et j’ai continué à travailler de manière identique depuis. À mesure que les projets prennent de l’ampleur, plus je suis certain que l’authenticité et la spécificité culturelles sont la seule façon d’aborder mon travail. »

Le coronavirus pourrait affecter le box-office

Business Insider rapporte qu’une date de sortie pour Mulan n’a pas encore été fixée pour les cinémas en Chine en raison de l’épidémie du coronavirus. La Chine étant classée au deuxième rang des théâtres derrière les États-Unis, les prévisionnistes de studio anticipent déjà un coup dur au box-office en Chine en raison de la crise sanitaire.

“Plus cette situation tragique se prolonge, plus l’impact sera grand sur tous les studios, leurs films et en fait tous les arts en Chine”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “Bien sûr, il y aura toujours une hésitation naturelle à éviter les espaces publics même lorsque la situation est contenue, donc les dates de sortie de la liste des films 2020 en Chine pourraient changer radicalement.”

Mulan devrait sortir aux États-Unis le 27 mars.