«Mulan» et «The New Mutants» retardés en raison d’un coronavirus

Avec le Coronavirus prenant son emprise dans le monde entier, Disney a retardé la sortie de certaines de ses prochaines sorties en salles, dont “Mulan”, “The New Mutants” et “Antlers”.

“Mulan” devait sortir dans les salles le 27 mars, et “The New Mutants” de Marvel devrait enfin sortir le 10 avril.

Aucune nouvelle date de sortie n’a encore été annoncée et avec ces retards, cela aura désormais un impact sur le moment où les films seront désormais ajoutés à Disney +, puisque “Mulan” aurait initialement été publié sur Disney + plus tard cette année.

Il s’agit du quatrième changement de date de sortie de “New Mutants”, qui devait initialement sortir en avril 2018. Ce film a certainement eu de la malchance avec sa date de sortie.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.