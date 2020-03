Mulan Featurette et Clips devront nous retenir pour l’instant / Film

Malheureusement, le remake en direct de Disney de Mulan était l’un des films repoussés au milieu des préoccupations croissantes concernant la pandémie de coronavirus qui balayait actuellement les États-Unis. On ne sait pas quand le film sortira dans les salles, mais nous pouvons attendre notre temps avec une nouvelle featurette Mulan et quelques extraits du film. Découvrez-les ci-dessous.

Mulan Featurette

Voici un aperçu complet des coulisses du film réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa et Amanda Silver et Elizabeth Martin et Lauren Hynek, basé sur le poème narratif «La ballade de Mulan». Non seulement il fournit les bases de l’histoire, pour ceux qui n’ont peut-être pas grandi avec le film d’animation original de Disney de 1998, mais il présente également certaines des séquences de bataille épiques et une superbe cinématographie qui seront exposées.

Contrairement au reste des remakes en direct de Disney, celui-ci semble pouvoir améliorer l’original en s’éloignant des éléments musicaux et en lui donnant un autre type de fantaisie. Il n’y a peut-être pas de compagnon dragon parlant, mais il y a une sorcière dangereuse pour un méchant.

Pour un aperçu encore plus complet de ce que nous attendons à une heure indéterminée, voici quelques extraits:

Étoiles Mulan Yifei Liu comme le courageux Mulan, Donnie Yen en tant que commandant Tung, Jason Scott Lee comme Böri Khan, Yoson An comme Cheng Honghui, Gong Li comme Xianniang and Jet Li comme l’empereur.

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Mulan devait initialement sortir ce mois-ci, mais il est maintenant retardé sans nouvelle date de sortie.

