Mulan Live Action Sequel In Early Development

La nouvelle version de Disney en action réelle de Mulan allait initialement sortir dans les cinémas le mois dernier, mais en raison de la situation actuelle, elle a été repoussée à une date de sortie en juillet.

Selon Daniel Richtman, Disney en est actuellement aux premiers stades de développement pour faire une suite au film. Cette nouvelle a ensuite été confirmée par «The DisInsider», qui a confirmé que Chris Bender, Jason Reed et Jake Weiner reviendront pour produire la suite.

Aucun script n’a encore été écrit, car sans aucun doute, Disney tient le coup pour voir si le public réagit bien au film lors de sa sortie.

La version animée originale avait une suite, Mulan 2, qui a été publiée en 2004 et a été envoyée directement à la vidéo personnelle. Il y avait même eu un certain développement sur un troisième film d’animation, mais il a été annulé avant la sortie de Mulan 2.

Mulan arrivera dans les cinémas (espérons-le) le 24 juillet 2020. Mulan et Mulan 2 sont maintenant disponibles pour diffuser sur Disney +.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

