Mulan Sidekicks et la musique apparaîtront comme des œufs de Pâques – / Film

De nombreux éléments semblent définir le remake en direct de Disney de Mulan à part d’autres remakes de Disney, mais deux d’entre eux se démarquent le plus: ce n’est pas une comédie musicale, et il ne présente aucun des acolytes loufoques qui ont fait le film d’animation de 1998 si aimé.

Alors que le remake live-action réalisé par Niki Caro semble adopter une approche épique de guerre sérieuse pour l’histoire de Fa Mulan, le héros populaire chinois et l’héroïne de Disney, producteur Jason Reed taquiné à / Film lors d’une visite à l’ensemble de Mulan que certains des éléments du film d’animation bien-aimé 1998 feront leur chemin dans le film. Vous devrez peut-être partir à leur recherche.

Lors d’une visite sur le plateau de Mulan, Reed a déclaré que si le film en direct «ne sera pas une traditionnelle [song] musical “, il y aura” des chansons que vous reconnaissez et dont vous vous souvenez dans le film “. Reed a dit:

«Nous essayons de garder secrets certains de nos tours. Cependant, je peux vous garantir qu’il y aura des chansons que vous reconnaîtrez et retiendrez dans le film. Ce ne sera pas une rupture traditionnelle en musique. Ils ne vont pas arrêter leurs entraînements et faire un gros numéro musical à la caméra. Cependant, il existe un certain nombre de chansons qui sont emblématiques du film et racontent une excellente version de l’histoire et elles nous sont très utiles dans la façon dont nous assemblons le film. Et il devient un peu plus facile dans l’animation de maintenir la tension et la réalité en place tout en incitant les gens à chanter et à chanter devant la caméra. Nous avons décidé que nous voulions garder le monde – même si c’est un fantasme – plus ancré plus réaliste afin que ces émotions jouent vraiment et que la menace soit très réelle, donc nous utilisons la musique d’une manière légèrement différente. “

Quant aux acolytes animés, ils seront intégrés au film de manière plus subtile. Reed a confirmé que Mushu ne sera pas dans le film (“vous ne rivaliserez jamais avec Eddie Murphy en train de faire son schtick”, a-t-il dit), mais que Cri-Kee, le grillon chanceux qui a fait sortir et rentrer Mulan des éraflures dans le film d’animation, apparaîtra cette fois comme un être humain. Nouveau venu Jun Yu jouera “Cricket”, un archer de l’infanterie chinoise.

Osborne a ajouté: «Il y a une allusion à [Mushu], ou une métaphore pour cela, en quelque sorte, qui se rapporte à ses ancêtres et à ses ancêtres. C’est donc définitivement dans le film. Que vous voyiez tous ses ancêtres prendre vie, vous devrez regarder le film et voir. Mais il y est fait référence. »

Mais en ce qui concerne les acolytes réels, “il y aura une sorte d’acolyte mythologique dans le film”, a taquiné Reed. C’est peut-être le personnage joué par Gong Li, une sorcière qui fait équipe avec Jason Scott LeeLa méchante envahissante Rouran, Bori Khan, et dont les serres sur ses doigts sont étrangement similaires à celles d’un faucon? Le méchant du Mulan animé, Shan Yu, avait un acolyte de faucon.

“La sorcière a en quelque sorte ce passé de sorcière qui lui permet de changer de forme”, a révélé Lee. “Et je pense que c’est comme ça que cet animal spirituel gardien entrera en jeu.”

Mulan sort en salles 27 mars 2020. Les tickets sont en vente maintenant.

